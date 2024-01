Nach­dem in einem Super­markt in Wei­sen­dorf am Neu­jahrs­tag gegen 16:30 Uhr ein Feu­er gemel­det wur­de, rück­ten Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei an.

Schnell ein­ge­trof­fen, sahen die Kräf­te des ersten Lösch­fahr­zeugs aus Wei­sen­dorf Rauch aus dem Vor­bau des Super­mark­tes drin­gen. Ein Motor­trenn­schlei­fer wur­de ein­ge­setzt, um ein Roll­tor aus Stahl zu öff­nen, wel­ches den Zugang zum Markt ver­schloss. Par­al­lel wur­de durch einen zwei­ten Trupp unter schwe­rem Atem­schutz ein Fen­ster gewalt­sam geöff­net. Flam­men schlu­gen auf, wobei das Feu­er schnell loka­li­siert und dem­entspre­chend abge­löscht wer­den konn­te. Zwei Atem­schutz­trupps nah­men die Lösch­ar­bei­ten vor und kon­trol­lier­ten das Brand­gut mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ra auf rest­li­che Glut­ne­ster. Die Ware – auf Palet­ten gela­gert – wur­de dann zum wei­te­ren Ablö­schen ins Freie gebracht. Auch die Besit­zer des Mark­tes kamen an die Ein­satz­stel­le und ver­schaff­ten der Feu­er­wehr Zugang ins Laden­ge­schäft. Dabei kon­trol­lier­te die Feu­er­wehr auf mög­li­che Rauch­ga­se. Die Glas­tü­ren des Super­mark­tes hiel­ten glück­li­cher­wei­se stand, so kam es zu kei­nem wei­te­ren Scha­den durch Brand­rauch im Inneren.

Ver­letzt wur­de zum Glück nie­mand, was die genaue Ursa­che des Brand­aus­bruchs war, ist bis­lang unklar. Dies ermit­telt die Poli­zei. Nach wie­der­hol­ter Kon­trol­le der Brand­stel­le, über­gab die Feu­er­wehr das Gebäu­de an den Betreiber.

Zum Ein­satz kamen neben der ört­li­chen Feu­er­wehr Wei­sen­dorf noch die Feu­er­weh­ren Ober­lindach und Gro­ßen­see­bach. Sie muss­ten nicht ein­ge­setzt wer­den, stan­den jedoch eini­ge Zeit auf Bereit­schaft. Ins­ge­samt waren über 40 ehren­amt­li­che Feu­er­wehr­män­ner und ‑Frau­en vor Ort.

Seba­sti­an Weber

Kreis­brand­mei­ster