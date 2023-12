Sel­ber Wöl­fe vs. EC Kas­sel Hus­kies 4:2 (0:1; 2:0; 2:1)

In einem hart umkämpf­ten Spiel gegen den Tabel­len­füh­rer belohn­ten sich die Sel­ber Wöl­fe mit einem Sieg, obwohl sie zunächst einem Rück­stand hin­ter­her­lau­fen muss­ten. Im 2. Drit­tel dreh­ten die Haus­her­ren per Dop­pel­schlag die Par­tie und zogen den anren­nen­den Hus­kies durch zwei wei­te­re Tref­fer im Schluss­ab­schnitt die Zähne.

Kampf um jeden Zen­ti­me­ter Eis

Die Kas­sel Hus­kies schlu­gen von Beginn an ein hohes Tem­po an. Die Wöl­fe schaff­ten es den­noch, die Schlit­ten­hun­de zunächst aus der Gefah­ren­zo­ne fern­zu­hal­ten. In der 5. Minu­te hat­te Bas­sen die bis dahin größ­te Tor­mög­lich­keit, doch der Deutsch-Kana­di­er im Wöl­fe-Dress brach­te die Schei­be nicht am Gäste­kee­per Max­well vor­bei. Bes­ser mach­ten es die Hus­kies im direk­ten Gegen­zug: Olsen nutz­te eine 2‑auf-1-Situa­ti­on eis­kalt zum 0:1. Bei­de Teams kämpf­ten im wei­te­ren Ver­lauf um jeden Zen­ti­me­ter Eis. Tor­mög­lich­kei­ten ent­stan­den über­wie­gend durch schnel­le Tem­po­ge­gen­stö­ße. McN­eill und Knack­stedt hat­ten in der 14. bzw. 15. Minu­te den Aus­gleich auf dem Schlä­ger, schei­ter­ten jedoch bei­de am auf­merk­sa­men Max­well. Kurz vor Drit­tel­en­de ergab sich für die Nord­hes­sen noch eine groß­ar­ti­ge Kon­ter­chan­ce. Die 3‑auf-1-Situa­ti­on ver­tän­del­te der Spit­zen­rei­ter aber fahrlässig.

Wöl­fe mit Doppelschlag

In der Drit­tel­pau­se justier­te Selbs Head­coach Foster sei­ne Tak­tik noch ein­mal nach und dies zeig­te Wir­kung. Die Wöl­fe agier­ten nun zwin­gen­der in der Offen­si­ve und hat­ten auch noch mehr Spiel­an­tei­le als noch in den ersten 20 Minu­ten. Bei Sel­ber Über­zahl hat­ten die hei­mi­schen Zuschau­er den Tor­schrei schon auf den Lip­pen, doch Bas­sens Abschluss lan­de­te nur am Tor­ge­stän­ge. Auf der ande­ren Sei­te parier­te Bit­zer, dies­mal bei Kas­se­ler Über­zahl gegen Miesz­kow­ski. Im wei­te­ren Ver­lauf drück­ten die Wöl­fe nun auf den Ausgleich.

Miglio, Hel­jan­ko und zwei­mal Trs­ka hat­ten jedoch zunächst kein Glück im Abschluss. In der 33. Minu­te war es end­lich soweit: Max­well konn­te einen Hörd­ler-Schuss nur pral­len las­sen und McN­eill ver­wan­del­te den Abpral­ler zum ver­dien­ten Aus­gleich. Und nur 25 Sekun­den spä­ter glich die NETZSCH-Are­na einem Tollhaus.

Einen schö­nen Spiel­zug über Hel­jan­ko und Schwam­ber­ger voll­streck­te Peter zur viel­um­ju­bel­ten Wöl­fe­Füh­rung. Aus die­sen bei­den Tref­fern zogen die Wöl­fe wei­te­res Selbst­ver­trau­en. Das Team als auch die Zuschau­er­ku­lis­se spür­ten, dass eine Über­ra­schung mög­lich war an die­sem Abend.

Kolu­paylo stellt die Wei­chen auf Sieg

Im Schluss­ab­schnitt erhöh­ten die Gäste erwar­tungs­ge­mäß noch ein­mal den Druck, doch die Sel­ber Defen­si­ve um Bit­zer stand sat­tel­fest. Und in der 44. Minu­te stell­te Kolu­paylo nach einer fei­nen Ein­zel­lei­stung mit sei­nem 3:1 end­gül­tig die Wei­chen auf Sieg. Kurz dar­auf gerie­ten die Wöl­fe in Unter­zahl, doch Bit­zer hielt die 2‑ToreFührung fest. Und als dann in der 50. Minu­te Miglio per Allein­gang die Schei­be zum 4:1 ein­netz­te, koch­te die NETZSCH-Are­na end­gül­tig über. Nach einer umstrit­te­nen Stra­fe gegen Miglio muss­ten die Wöl­fe noch ein­mal ban­ge Minu­ten über­ste­hen. Kurz vor Ablauf der Stra­fe ver­kürz­ten die Hus­kies auf 4:2. Doch die ver­blei­ben­den knap­pen acht Minu­ten über­stand das Wolfs­ru­del schad­los und fei­er­te einen ver­dien­ten Heim­sieg über den Tabellenführer.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik