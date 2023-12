Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Kosten­lo­se Vor­rä­te für das neue Jahr

Sams­tag­nach­mit­tag tätig­ten drei Män­ner in einem Erlan­ger Dis­coun­ter umfang­rei­che Lebens­mit­tel­ein­käu­fe im Wert von 130 €. Das Ver­stau­en der Lebens­mit­tel in ihren mit­ge­führ­ten Ruck­säcken blieb von den Mit­ar­bei­tern nicht unbe­merkt. So konn­te ihr Vor­ha­ben, sich ohne Bezah­lung zu ent­fer­nen, ver­ei­telt wer­den. Es wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahl eingeleitet.

Erfin­de­ri­scher Ladendieb

Sams­tag­mor­gen um 08.00 Uhr such­te sich ein 36-jäh­ri­ger Mann in einem Ver­brau­cher­markt in der Innen­stadt eine Kaf­fee­ma­schi­ne aus dem Waren­be­stand aus. Da er nicht gewillt war, den regu­lä­ren Preis zu zah­len, ver­wog er die Kaf­fee­ma­schi­ne in der Obst­ab­tei­lung unter der Bezeich­nung „Kar­tof­feln“ und kleb­te das Preis­eti­kett auf den Kar­ton der Kaf­fee­ma­schi­ne. Beim Ein­scan­nen an einer SB-Kas­se fiel der Betrug auf. Der Mann ver­such­te zu flüch­ten, konn­te jedoch fest­ge­hal­ten wer­den. Im Rah­men der Sach­be­ar­bei­tung wur­den sechs unbe­zahl­te Packun­gen Käse in den Hosen­ta­schen des Man­nes auf­ge­fun­den. Der Mann muss sich wegen Laden­dieb­stahl und Betrug verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Aus­län­di­sche Fahr­zeu­ge in Bai­er­s­dorf mut­wil­lig zerkratzt

Bai­er­s­dorf – Im Zeit­raum vom 25.12.2023 bis 27.12.2023 wur­de min­de­stens ein Fahr­zeug mit aus­län­di­scher Zulas­sung in der Fran­ken­stra­ße in Bai­er­s­dorf durch eine unbe­kann­te Per­son zer­kratzt. Der Täter hat das Fahr­zeug ver­mut­lich im Vor­bei­ge­hen mit einem spit­zen Gegen­stand ent­lang der Fah­rer­sei­te beschä­digt. Per­so­nen, die Hin­wei­se lie­fern kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der PI Erlan­gen-Land unter 09131/760–514 zu melden.

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Ecken­tal, Brand

Ecken­tal, Brand – Im Zeit­raum vom 23.12.2023 bis zum 30.12.2023 wur­de ein Pkw, Opel Cor­sa in blau, der in der Lili­en­stra­ße in Ecken­tal OT Brand ord­nungs­ge­mäß geparkt war, beschä­digt. Ver­mut­lich wur­de das Fahr­zeug von einem ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer gestreift. Es ent­stand hier­bei ein Sach­scha­den in Form von Krat­zern und Del­len auf der Fah­rer­sei­te. Der Gesamt­sach­scha­den beläuft sich auf ca. 3000,00€ Per­so­nen, die Hin­wei­se lie­fern kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der PI Erlan­gen-Land unter 09131/760–514 zu melden.

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Ecken­tal, Eschenau

Ecken­tal, Eschen­au – Am 30.12.2023 wur­de auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­ters in der Dr.-Otto-Leich-Straße in Eschen­au ein Fahr­zeug beschä­digt. Ver­mut­lich wur­de das Fahr­zeug, bei dem es sich um einen wei­ßen Smart han­del­te, von einem ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer gestreift. Es ent­stand ein Sach­scha­den über dem hin­te­ren lin­ken Rad­ka­sten. Der Gesamt­sach­scha­den beläuft sich auf ca. 800,00€. Per­so­nen, die Hin­wei­se lie­fern kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der PI Erlan­gen-Land unter 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -