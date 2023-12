Die WIDe Wertim­mo­bi­li­en Deutsch­land Fonds­ma­nage­ment GmbH aus Eber­mann­stadt spen­de­te im Dezem­ber 2023 ins­ge­samt 5.000 Euro für wohl­tä­ti­ge Zwecke.

2.500 Euro gehen zugun­sten der Sport­the­ra­pie der Kin­der­krebs­sta­ti­on der Uni­kli­nik Erlan­gen. Die Arbeit ist so beson­ders, weil den jun­gen Erkrank­ten die Mög­lich­keit gebo­ten wird für ein paar Momen­te den Kli­nik­all­tag zu vergessen.

Wei­te­re 2.500 Euro wur­de an die Lebens­hil­fe Forch­heim gespen­det, die sich seit über 50 Jah­ren als Eltern­or­ga­ni­sa­ti­on und Trä­ger ver­schie­de­ner Ein­rich­tun­gen und Dien­ste für behin­der­te Men­schen und ihre Fami­li­en einsetzt.

Die WIDe Fonds­ma­nage­ment möch­te mit ihren Geld­spen­den die­se wich­ti­gen Initia­ti­ven för­dern. Die Über­ga­be der Spen­den erfolg­ten am Stamm­sitz in Eber­mann­stadt stell­ver­tre­tend durch Geschäfts­füh­rer Risi­ko­ma­nage­ment & Auf­sichts­recht Simon Pie­pe­reit sowie Gesell­schaf­ter Chri­stoph Lah­ner gemein­sam mit den Port­fo­lio­ma­na­gern Jaque­line Groß bzw. Alex­an­der Ebert im Rah­men von zwei Fei­er­lich­kei­ten an den Vor­stand der Lebens­hil­fe Forch­heim Peter Pfann bzw. an den Ober­arzt PD Dr. med. Karow von der Uni­kli­nik Erlangen.