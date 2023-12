Nach dem Erfolg im letz­ten Jahr war auch heu­er die Weih­nachts­werk­statt EBS-Umland unter der Füh­rung von Bar­ba­ra Lah­ner aus Wohl­muths­hüll am Eber­mann­städ­ter Weih­nachts­markt ver­tre­ten. An ins­ge­samt 3 Stän­den wur­den Glüh­wein, Punsch, Kaffee/​Spirituosen mit Torten/​Kuchen, Mar­me­la­den und Advents­krän­ze/-gestecke sowie „Selbst­ge­ba­stel­tes“ aus Holz/​Ton etc. ange­bo­ten. Der voll­stän­di­ge Erlös wur­de wie­der für einen guten Zweck gespendet.

Seit rund 20 Jah­ren enga­gie­ren sich bereits zahl­rei­che Hel­fe­rin­nen und Hel­fer aus Eber­mann­stadt und dem Umland, frü­her auf dem „vor­weih­nacht­li­chen Markt“ in Wohl­muths­hüll, seit letz­tem Jahr am Eber­mann­städ­ter Weih­nachts­markt. Über die Jah­re hin­weg kam ein sechs­stel­li­ger Betrag zustan­de der jeweils zu einem Drit­tel der Kir­che Wohl­muths­hüll und zu zwei Drit­teln für wohl­tä­ti­ge Zwecke gespen­det wurde.

In die­sem Jahr gin­gen 6.029,19 Euro an die Kin­der­krebs­sta­ti­on der Uni­kli­nik Erlan­gen sowie 3.014,60 Euro an die Kir­che Wohlmuthshüll.

Den Spen­den­er­lös über­ga­ben Bar­ba­ra Lah­ner und Gud­run Spon­sel in einer klei­nen fei­er­li­chen Run­de, in den Geschäfts­räu­me der WIDe-Grup­pe in Eber­mann­stadt, in Anwe­sen­heit des 3. Eber­mann­städ­ter Bür­ger­mei­sters Richard Wie­gärt­ner an die Begün­stig­ten. Für die Kin­der­krebs­sta­ti­on Erlan­gen nahm Herr Ober­arzt PD Dr. med. Karow und für die Kir­che nah­men Chri­sti­ne Mei­er und Mar­kus Spon­sel die Spen­den entgegen.