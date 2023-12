Am 3. Advents­sonn­tag fand in der voll­be­setz­ten Pfarr­kir­che St. Jako­bus in Leu­ten­bach, das Weih­nachts­kon­zert unter dem Mot­to “A Weih­nacht wie‚s frü­her war”, statt.

Eröff­net wur­de der vom Gesang­ver­ein Lie­der­kranz Leu­ten­bach ver­an­stal­te­te Advents­nach­mit­tag mit dem Duett Her­bert Grö­schel (Akkor­de­on u. Gesang) und Mar­kus Geck (Gesang) mit dem gleich­na­mi­gen Lied des Konzertmottos.

Zwi­schen den musi­ka­li­schen Dar­bie­tun­gen von Otto Har­rer an der Zither mit Simon Dorsch an der Gitar­re, Lisa Sie­ben­haar am Alt­sa­xo­phon mit Han­na Weig an der Kla­ri­net­te, Her­bert Grö­schel mit Stei­ri­scher Har­mo­ni­ka, der klei­nen Sing­grup­pe sowie des gemisch­ten Chors des Lie­der­kran­zes unter der Lei­tung von Anke Ros­bi­gal­le, umrahm­te der Mode­ra­tor und Rezi­ta­tor Eber­hard Hof­mann mit der Weih­nachts­ge­schich­te auf frän­kisch, wel­che auch mit der “Her­bergs­su­che” vom Drei­ge­sang mit Ade­lin­de Alt, Otto Sie­ben­haar, Mar­kus Geck und Her­bert Grö­schel am Akkor­de­on musi­ka­lisch dar­ge­bo­ten wurde.

Nach dem Schluss­wort von Igor Lam­precht, Vor­sit­zen­der des Gesang­ver­eins, san­gen alle Mit­wir­ken­de und Gäste des Kon­zerts das besinn­li­che Lied “Stil­le Nacht, hei­li­ge Nacht”.

Vergelt‚s Gott an alle Kon­zert­be­su­che­rinn und ‑besu­cher für die Geldspende.

Im Anschluss an das Kon­zert ver­weil­ten Kon­zert­gä­ste und Musi­ke­rin­nen und Musi­ker auf dem Kirch­platz in weih­nacht­li­cher Atmosphäre.

Auf­grund der gro­ßen posi­ti­ven Reso­nanz fin­det ein näch­stes Weih­nachts­kon­zert am 22. Dezem­ber 2024 statt.

Petra Rup­pert