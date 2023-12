Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ruck­sack gestohlen

Am Frei­tag­mor­gen kam es in Erlan­gen in der Innen­stadt zu einem Dieb­stahl. Eine 25-jäh­ri­ge Frau war­te­te am Bahn­hof­vor­platz im dor­ti­gen Bus­häus­chen auf einen Lini­en­bus. Ihren mit­ge­führ­ten Ruck­sack hat­te sie neben sich abge­legt. Nach­dem eine älte­re Dame die Frau um Hil­fe beim Ein­stei­gen in einen ande­ren Lini­en­bus gebe­ten hat­te, unter­stütz­te sie die­se hier­bei. Als die Frau danach zum Bus­häus­chen zurück­kehr­te, war inzwi­schen ihr dort abge­leg­ter Ruck­sack von einem unbe­kann­ten Dieb gestoh­len wor­den. In dem Ruck­sack befan­den sich eine Geld­bör­se mit Bar­geld, ein eBook Rea­der sowie wei­te­re per­sön­li­che Sachen. Der Gesamt­wert der ent­wen­de­ten Sachen beträgt etwa 200 Euro. Die Poli­zei hat ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen des Dieb­stahls eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fah­rer und Bei­fah­rer in Besitz von gefälsch­ten Führerscheinen

Herolds­berg – Am Frei­tag den 29.12.2023 gegen Mit­ter­nacht, kon­trol­lier­ten Poli­zei­be­am­te in Zivil von Dienst­stel­len aus Nürn­berg und Erlan­gen sowie uni­for­mier­te Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, einen Pkw in der Haupt­stra­ße in Herolds­berg. Dem Pkw konn­ten ins­ge­samt sechs Per­so­nen zuge­ord­net wer­den. Der Kon­trol­le ging eine Mit­tei­lung einer auf­merk­sa­men Bür­ge­rin vor­aus, wel­che die Per­so­nen zuvor mit Taschen­lam­pen umher­lau­fen sah. Im Ver­lauf der Kon­trol­le konn­te sowohl beim Fah­rer des Pkw, als auch beim Bei­fah­rer, ein total­ge­fälsch­ter Scheck­kar­ten­füh­rer­schein fest­ge­stellt wer­den. Gegen bei­de Per­so­nen wur­den Straf­ver­fah­ren wegen Ver­ge­hen der Urkun­den­fäl­schung, Ver­schaf­fen von fal­schen, amt­li­chen Aus­wei­sen und Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis ein­ge­lei­tet. Zudem konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass die Per­so­nen zu Besuch bei Freun­den in Herolds­berg waren und zusam­men mit die­sen Musik auf der Wie­se gehört hat­ten. Auf­grund der Dun­kel­heit lie­fen sie dort mit Taschen­lam­pen umher.

Per­son hat­te Pech in Polizeikontrolle

Herolds­berg – Am Abend des 29.12.2023 wur­den Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land wegen einer beschä­dig­ten Türe nach Herolds­berg gerufen.

Wäh­rend der Sach­ver­halts­auf­nah­me wur­de geäu­ßert, dass sich in die­sem Zusam­men­hang noch ver­däch­ti­ge Per­so­nen in der Nähe befän­den. Die­se konn­ten durch die Poli­zei fest­ge­stellt und schließ­lich kon­trol­liert werden.

Bei der Über­ga­be der Aus­weis­pa­pie­re, zur Fest­stel­lung der Per­so­na­li­en, hat­te einer der Män­ner jedoch Pech: An sei­nem Aus­weis kleb­te ein, unver­packt in der Tasche trans­por­tier­ter Brocken Haschisch. Auf­grund der mehr als ein­deu­ti­gen Situa­ti­on ver­such­te der Mann sich gar nicht erst raus­zu­re­den – er räum­te die Tat ein. Nun erwar­tet ihn eine Anzei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Wie sich zudem her­aus­stell­te, hat­ten die bei­den Per­so­nen nichts mit der ein­gangs beschrie­be­nen Türe zu tun.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Unfall­flucht im Bürgermeister-Trapp-Ring

Adels­dorf – Im Zeit­raum von Frei­tag, dem 22.12.2023 bis zum Don­ners­tag, den 28.12.2023, tou­chier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen gepark­ten Pkw in der Stra­ße „Bür­ger­mei­ster-Trapp-Ring“. Bei dem beschä­dig­ten Pkw han­del­te es sich um einen Opel Cor­sa in Weiß. Durch den Unfall­scha­den an der Fahr­zeug­front ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 500 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne sich um den Unfall­scha­den zu küm­mern. Nun ermit­telt die Poli­zei Höch­stadt wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich unter der 09193/63940 bei der Poli­zei zu melden.