Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Schnel­ler Fahn­dungs­er­folg nach Autodiebstahl

COBURG / SEL­BITZ, LKR. HOF / LUGAU, ERZ­GE­BIRGS­KREIS. Frei­tag­abend stah­len Unbe­kann­te einen hoch­wer­ti­gen Pkw. Noch in der Nacht konn­te das Auto im Rah­men der Fahn­dung wie­der­ge­fun­den wer­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Am Frei­tag, gegen 18 Uhr, hat­te der Fah­rer eines BMW mit Cobur­ger Kenn­zei­chen sein Fahr­zeug in der Spit­tel­lei­te abge­stellt. Die fol­gen­den ein­ein­halb Stun­den nutz­ten Unbe­kann­te und stah­len den Pkw vom Typ M2 im Wert von etwa 70.000 Euro. Erste Fahn­dungs­maß­nah­men mit meh­re­ren Poli­zei­strei­fen blie­ben zunächst erfolg­los. Gegen 21.30 Uhr aller­dings betank­ten die Täter den BMW an einer Tank­stel­le im Sel­bit­zer Orts­teil Sel­lan­ger. Ohne zu zah­len mach­ten sie sich über die A72 auf und davon. Wenig spä­ter fan­den säch­si­sche Poli­zei­be­am­te das Fahr­zeug ver­las­sen in Lugau bei Chemnitz.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer hat am Frei­tag zwi­schen 18 Uhr und 20 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in der Spit­tel­lei­te in Coburg bemerkt? Wer kann Anga­ben zum Tank­be­trug um 21.30 Uhr an der Tank­stel­le in Sel­lan­ger machen? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg.

Jacke in Bar geklaut

Coburg – Am Sams­tag, 30.12.2023 zwi­schen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr wur­de in der Bar „Old Marshal’s“ in Coburg eine blaue Dau­nen­jacke ent­wen­det. In der Jacke befan­den sich ver­schie­de­ne Schlüs­sel. Anga­ben zu dem Täter konn­te der Geschä­dig­te nicht machen, wes­halb die Poli­zei auf Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung hofft. Wer hat etwas gese­hen? Bit­te mel­den sie sich bei der Poli­zei in Coburg: 09561/645–0

Unein­sich­tig­keit führt in die Arrestzelle

Coburg – Am Sams­tag früh gegen 03:00 Uhr fing ein Gast einen Streit mit dem Bar­kee­per einer Knei­pe in der Ket­schen­gas­se an. Nach­dem der Bar­kee­per von sei­nem Haus­recht Gebrach mach­te und den Stö­ren­fried des Lokals ver­wies zeig­te sich die­ser unein­sich­tig. Dar­auf­hin wur­de die Poli­zei um Hil­fe gebe­ten. Der unein­sich­ti­ge Mann wur­de dann durch die Beam­ten aus dem Lokal ver­bracht und erhielt von den Beam­ten einen Platz­ver­weis. Dem Platz­ver­weis kam er erst nach meh­re­ren Auf­for­de­rung und der Andro­hung eines Gewahr­sams nach und lief in Rich­tung Innen­stadt. Kur­ze Zeit spä­ter kam der Mann wie­der zu dem Lokal und lief ziel­stre­big auf den Ein­gang zu. Da der Mann offen­sicht­lich bera­tungs­re­si­stent war und bei dem neu­er­li­chen Auf­ein­an­der­tref­fen mit der Poli­zei auch noch auf­brau­ste und aggres­siv wur­de, durf­te er den Rest der Nacht in den ver­git­ter­ten Gäste­zim­mern der PI Coburg verbringen.

Gele­gen­heit schafft Diebe

Dörf­les-Esbach – In der Zeit vom Don­ners­tag, 28.12.2023, 14:00 Uhr bis Frei­tag, 29.12.2023, 13:00 Uhr ließ eine Frau ihren Pkw in der Wei­ma­rer Stra­ße offen in einer Hof­ein­fahrt ste­hen. In die­ser Zeit ent­wen­de­te eine bis­lang unbe­kann­te Per­son aus dem im Fahr­zeug befind­li­chen Geld­beu­tel Bar­geld sowie den Fahr­zeug­schlüs­sel der sich in der Mit­tel­kon­so­le befand. Wer konn­te etwas beob­ach­ten? Bit­te mel­den sie sich bei der Poli­zei in Coburg: 09561–645‑0

Trun­ken­heit am Steuer

Dörf­les-Esbach – In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de eine Strei­fe der PI Coburg zu einem Fahr­zeug nach Dörf­les-Esbach beor­dert, da dort ein Mann im Fahr­zeug bei her­un­ter­ge­las­se­nen Fen­stern laut her­um­schrei­en soll. Als die Strei­fe vor Ort den Pkw sich­te­te fuhr die­ser gera­de weg. Bei einer durch­ge­führ­ten Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de beim Fah­rer deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein durch­ge­führ­ter frei­wil­li­ger Alko-Test erbrach­te einen Wert von 1,68 Pro­mil­le, wor­auf­hin eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg ange­ord­net und der Füh­rer­schein sowie der Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Fahr­zeug­füh­re­rin mit Alkoholdrogencocktail

Kronach/​Ruppen – Eine 35-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin hat­te sich vor Fahrt­an­tritt einen Cock­tail aus Dro­gen und Alko­hol gegönnt. Bei der dar­auf­fol­gen­den Fahrt geriet sie nach rechts von der Fahr­bahn ab und kam , mit ihrem PKW, manö­vrier- unfä­hig am Geh­weg zum Ste­hen. Bei einer anschlie­ßen­den Fahr­zeug­kon­trol­le, wur­de die Fahr­un­tüch­tig­keit der Dame fest­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me veranlasst.

Land­kreis Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Agrar­han­del – Zeu­gen gesucht!

MARKT­LEU­THEN, LKR. WUN­SIE­DEL. Don­ners­tag­nacht bra­chen Unbe­kann­te in einen Agrar­han­del ein. Der Scha­den ist erheb­lich. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Don­ners­tag­nach­mit­tag, 16 Uhr, bis Frei­tag­mor­gen, 8 Uhr, stie­gen Ein­bre­cher über eine ein­ge­schla­ge­ne Schei­be in den Ver­kaufs­raum eines Agrar­han­dels in der Die­sel­stra­ße ein. Von dort stah­len die Unbe­kann­ten unter ande­rem einen vier­stel­li­gen Bar­geld­be­trag sowie meh­re­re Motor­sä­gen und hoch­wer­ti­ges Werk­zeug im Wert eines fünf­stel­li­gen Eurobetrages.

Von einer land­wirt­schaft­lich genutz­ten Flä­che in der Nach­bar­schaft des Agrar­han­dels fehlt außer­dem ein Anhän­ger mit grau­em Holz­auf­bau. Der Anhän­ger trug zuletzt das Kenn­zei­chen: WUN-CD139.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat in bei­den Fäl­len die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge zur Tat­zeit in der Die­sel­stra­ße bemerkt? Wer kann Anga­ben zum Ver­bleib des Anhän­gers machen? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Hofer Kripo.