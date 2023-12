„Homage to Cash & Countrymusic“

Die Fol­som Pri­son Band erin­nert an den legen­dä­ren John­ny Cash und setzt fort, was Cash einst schuf. Eine Hom­mage zu Ehren des Königs der Coun­try-Music mit Hits und Rari­tä­ten, bei der die Spur von anfäng­li­chem Mate­ri­al bis zu den spä­ten Ame­ri­can Recor­dings reicht. Doch in die­sem Pro­gramm steckt mehr: Auf­ge­baut um die Songs von JR Cash, wel­che knapp die Hälf­te des viel­fäl­ti­gen Pro­gramms ein­neh­men, findet sich zudem Mate­ri­al sei­ner Weg­ge­fähr­ten und derer, die den „King of Coun­try“ beeinflusst haben: Wil­lie Nel­son fehlt dabei eben­so wenig wie Hank Wil­liams, Elvis Pres­ley oder Bud­dy Hol­ly. Gefühl­voll inter­pre­tiert Roman Hof­bau­er mit sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Stim­me die unsterb­li­chen Songs der Legen­de Cash, unter­legt durch den stamp­fen­den Rhyth­mus der Aku­stik-Gitar­re. Musi­ka­lisch in Sze­ne gesetzt wird der Sound durch den Coun­try-Spe­zia­li­sten Josef Baum­gart­ner. Mit sei­ner Fen­der lässt er den knacki­gen ori­gi­nal Sound erklin­gen, auf der Reso­na­tor-Gitar­re beein­druckt er durch sein fei­nes Spiel mit der Slide. Abge­run­det wird das Klang­bild durch den Ein­satz des Ban­jos, das dem unwi­der­steh­li­chen Klang der „guten alten Zeit“ Aus­druck ver­leiht und direkt ins Mis­sis­sip­pi-Del­ta führt. Mit authen­ti­schem Sound und gefühl­vol­len Inter­pre­ta­tio­nen kann man sich auf ein ech­tes Kon­zert­er­leb­nis freu­en, in dem die Tie­fe und Schwe­re von Cashs Lie­dern glaub­wür­dig wie­der­ge­ge­ben wird, umrahmt von span­nen­den Hin­ter­grund­ge­schich­ten und lusti­gen Anek­do­ten über deren Inhalt, Ent­ste­hung und die Zeit in der sie geschrie­ben wurden.

Erle­ben Sie einen Streif­zug durch den ame­ri­ka­ni­schen Süden mit unsterb­li­chen Cash-Klas­si­kern wie „Walk the line“, „Ring of Fire“ oder „Man comes around“ sowie Num­mern von Weg­be­glei­tern des „Man in Black“.

Ein Abend mit der Fol­som Pri­son Band heißt tief ein­tau­chen in eine ande­re Welt, in den Süd­we­sten der USA und einer musi­ka­li­schen Zeit­rei­se zu den Wur­zeln der Coun­try­mu­sic zu fol­gen und dabei auf gute alte Bekann­te zu tref­fen. Und das Gan­ze in ent­spann­ter Konzertatmosphäre.

