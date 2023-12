Das Neu­jahrs­kon­zert in der legen­dä­ren Kuckucks­klau­se – schmis­sig und fol­kig in den ersten Iri­schen Abend 2024. The Fol­ket­tes, Ste­fa­nie Loh­se-Coors und Luna Mit­tig ser­vie­ren hand­ge­mach­ten iri­schen, schot­ti­schen und wei­te­ren Folk mit viel Humor, Spiel­freu­de und vor allem guter Lau­ne. Bekann­te, aber auch unbe­kann­te­re Songs sor­gen für beste Stim­mung und Mit­wipp- und Mit­klatsch-Garan­tie! Unter­stützt wer­den sie von den „Gents“ Arnold Graef am Kon­tra­bass und Gerd Krü­ger an Akkor­de­on, Gitar­re und Gesang.

Ihre beson­de­re Spe­zia­li­tät sind lau­ni­ge Anek­do­ten und inter­es­san­te Hin­ter­grund­ge­schich­ten zu den Songs, gewürzt mit abwechs­lungs­rei­chen musi­ka­li­schen Arran­ge­ments, bei denen auch ger­ne mal vir­tu­os die Instru­men­te getauscht wer­den. Mit­rei­ssen­de Musik nicht nur für ein­ge­fleisch­te Fans des Genres.

The Fol­ket­tes + Gents