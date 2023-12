Rau­chen­der Kaminofen

Einen Groß­ein­satz der Feu­er­wehr Lich­ten­fels löste am Frei­tag­nach­mit­tag ein rau­chen­der Kamin­ofen aus. Eine 48-jäh­ri­ge Bewoh­ne­rin eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Hoch­ge­richts­stra­ße stell­te beim Anfeu­ern ihres Schwe­den­ofens eine Rauch­ent­wick­lung fest und alar­mier­te die Ein­satz­kräf­te. Vor Ort konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass es sich um einen tech­ni­schen Defekt des Ofens han­del­te, wel­cher letzt­lich für die Rauch­ent­wick­lung ver­ant­wort­lich war. Zu einem Brand­aus­bruch war es nicht gekom­men, wes­halb die Bewoh­ner, die sich vor­sorg­lich aus dem Anwe­sen geret­tet hat­ten, wie­der in ihre Woh­nung zurück­keh­ren konnten.