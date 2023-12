Ein­blicke in den All­tag einer Tierpflegerin

Das Team des Tier­parks Röh­ren­see lädt am Sams­tag, 6. Janu­ar, um 10 Uhr, zur tra­di­tio­nel­len Win­ter­füh­rung in den Tier­park ein. Auch wenn bei vie­len über den Jah­res­wech­sel die Arbeit ruht, so müs­sen doch die Tie­re im Tier­park ver­sorgt wer­den. Dabei umfas­sen die Auf­ga­ben weit mehr als Fut­ter zube­rei­ten und Hin­ter­las­sen­schaf­ten ent­sor­gen. War­um es wich­tig ist als Tier­pfle­ge­rin eine gute Beob­ach­tungs­ga­be und ein gewis­ses Maß an Krea­ti­vi­tät zu haben, erfah­ren die Besu­che­rin­nen und Besu­cher bei die­ser Füh­rung. Dabei wer­den Ein­blicke in die täg­li­che Arbeit im Tier­park ver­mit­telt. Die Füh­rung dau­ert etwa ein­ein­halb Stun­den. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Treff­punkt ist der Tier­park-Pavil­lon am Kän­gu­ru­ge­he­ge naher der Gaststätte.