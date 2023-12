Die Forch­hei­mer Stadt­bü­che­rei bie­tet 2024 eine Tages­fahrt zur Buch­mes­se nach Leip­zig an: Am Sams­tag, 23.03.2024, geht es mit dem Bus nach Leip­zig. Abfahrt ist um 6.00 Uhr, die Rück­kunft ist für ca. 22.00 Uhr geplant. Für Fahrt, Ein­tritt Buch­mes­se und Info-Tasche ist ein Gesamt­preis von 53,00 Euro ange­setzt, die Kar­ten gibt es ab dem 02.01.2024 aus­schließ­lich im Vor­ver­kauf der Stadt­bü­che­rei in der Spi­tal­stra­ße 3 in Forch­heim.

Die Leip­zi­ger Buch­mes­se infor­miert umfas­send über Neu­erschei­nun­gen auf dem deut­schen und euro­päi­schen Markt in allen Berei­chen der Lite­ra­tur vom Roman über das Sach­buch bis hin zu den neu­en Medi­en. Unzäh­li­ge Lesun­gen inner­halb der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Leip­zig liest“ wer­den über­all in den Mes­se­hal­len ange­bo­ten. Die Man­ga Comic Con mit ihren far­ben­fro­hen Sze­nen rund um Comic, Man­ga, Cos­play und Games ist längst ein unver­zicht­ba­rer Bestand­teil des Ange­bots auf der Leip­zi­ger Buch­mes­se. „Alles außer flach!“ ist das Mot­to der bei­den Gast­län­der Nie­der­lan­de und Flandern.

Die Kar­ten kosten 53,00 Euro und beinhal­ten die Bus­fahrt von Forch­heim direkt zur Mes­se Leip­zig und zurück, den Mes­se­ein­tritt und eine Info-Tasche. Sie sind ab 02.01.2024 aus­schließ­lich im Vor­ver­kauf in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim erhältlich.

Die Stadt­bü­che­rei Forch­heim befin­det sich aktu­ell in einer klei­nen Weih­nachts­pau­se. Noch bis zum 01.01.24 ist geschlos­sen. Auch das Rück­ga­be­ter­mi­nal wird nur an den Werk­ta­gen zwi­schen den Fei­er­ta­gen geleert. In die­sem Zeit­raum wer­den aber auch kei­ne Medi­en fäl­lig sein. Die Onlei­he-Por­ta­le der Franken.Onleihe und von Franken.Overdrive sind davon natür­lich nicht betroffen.

Ab dem 02.01.24 gel­ten dann wie­der die übli­chen Öff­nungs­zei­ten: Mo, Di, Do, Fr 10:00 – 18:00 Uhr; Sa 10:00 – 12:30 Uhr; Mi geschlossen.

