Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

37-Jäh­ri­ger begeht Unfall­flucht auf Polizeiparkplatz

Coburg. Ein 37-jäh­ri­ger fuhr am Don­ners­tag­nach­mit­tag mit sei­nem Fahr­rad auf dem Beschäf­tig­ten­park­platz der Cobur­ger Poli­zei gegen ein Ver­kehrs­zei­chen und beschä­dig­te die­ses. Der Mann ver­such­te zu flüchten.

Der Rad­fah­rer war am Don­ners­tag um 16 Uhr mit sei­nem Zwei­rad über den Beschäf­tig­ten­park­platz der Cobur­ger Poli­zei in der Neu­stadter Stra­ße gefah­ren. Zeit­gleich bedien­te er ver­bots­wid­rig sein Mobil­te­le­fon. Auf­grund der Ablen­kung durch das Smart­phone fuhr er gegen ein Ver­kehrs­zei­chen des­sen Stand­rohr durch den Zusam­men­stoß ver­bo­gen wur­de. Ein Poli­zei­be­am­ter in Zivil, der gera­de das Dienst­ge­bäu­de ver­ließ, sprach den Mann auf den Vor­fall an und bat die­sen vor Ort zu blei­ben und sei­ne Per­so­na­li­en anzu­ge­ben. Der Mann flüch­te­te jedoch von der Ört­lich­keit, konn­te aber nur weni­ge Meter wei­ter im Bereich des Cobur­ger Finanz­amts durch Cobur­ger Poli­zi­sten auf­ge­grif­fen und vor­läu­fig fest­ge­nom­men werden.

Bei sei­ner Flucht schlug der 37-Jäh­ri­ge dem Zivil­be­am­ten des­sen Han­dy aus der Hand. Wei­ter­hin sperr­te er sich beim Flucht­ver­such gegen die poli­zei­li­chen Maß­nah­men. Gegen den Mann wird nun wegen einer Viel­zahl von Ver­stö­ßen ermit­telt. Neben dem uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort, Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te sowie Sach­be­schä­di­gung, wird gegen den Mann wei­ter­hin wegen Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung ermit­telt. Den Sach­scha­den am Ver­kehrs­zei­chen schät­zen die Beam­ten auf etwa 200 Euro. Nach der Durch­füh­rung der poli­zei­li­chen Maß­nah­men setz­ten die Beam­ten den Mann wie­der auf frei­en Fuß.

Dieb­stahl aus Fitnesscenter

Coburg. Einen drei­stel­li­gen Euro­be­trag ent­wen­de­ten Unbe­kann­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag aus der Geld­bör­se eines 18-Jäh­ri­gen, der im Cobur­ger Stadt­ge­biet in einem Fit­ness­stu­dio trainierte.

Wäh­rend sei­nes Trai­nings am Don­ners­tag zwi­schen 12:40 Uhr und 14:20 Uhr in dem Fit­ness­stu­dio im Hahn­weg ver­gaß der Mann aus Coburg den Schrank indem er sei­ne Wert­ge­gen­stän­de abge­legt hat­te zu ver­sper­ren. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­nahm wäh­rend des Trai­nings des Man­nes aus des­sen Geld­bör­se 130 Euro Bar­geld. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Dieb­stahls und bit­tet unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Lebens­mit­tel entwendet

Stock­heim: Ein jun­ger Mann wur­de am Don­ners­tag­nach­mit­tag beim Laden­dieb­stahl in einem Stock­hei­mer Ver­brau­cher­markt erwischt. Der 16-jäh­ri­ge Beschul­dig­te hat­te Lebens­mit­tel im Wert von 4,16 Euro in sei­nen mit­ge­führ­ten Ruck­sack gesteckt und nur einen Teil sei­nes Ein­kaufs bezahlt. Nach der Kas­se wur­de er auf das Die­bes­gut hin angesprochen.

Bar­geld gestohlen

Stock­heim: Ein 29-jäh­ri­ge Frau aus dem Raum Thü­rin­gen war am Don­ners­tag­vor­mit­tag in einem Geschäft in der Indu­strie­stra­ße ein­kau­fen. Nach dem Zurück­brin­gen ihres Ein­kaufs­wa­gens merk­te die Dame nicht, dass sie ihren Geld­beu­tel im Wagen lie­gen ließ. Dies fiel ihr erst spä­ter auf. Der Geld­beu­tel wur­de in der Zwi­schen­zeit im betref­fen­den Geschäft abge­ben und an die Eigen­tü­me­rin wie­der aus­ge­hän­digt. Es wur­de jedoch fest­ge­stellt, dass das im Geld­beu­tel befind­li­che Bar­geld in Höhe von 250,- Euro fehl­te und gestoh­len wurde.