Neu­auf­stel­lung zum Jah­res­wech­sel: Fran­ken-Aka­de­mie wählt neu­en Vorstand

Susann Bie­de­feld, MdL a. D. wird nach 15 Jah­ren Vor­sit­zen­de zum Ehren­mit­glied ernannt

Kurz vor Jah­res­en­de haben die Mit­glie­der der Fran­ken-Aka­de­mie Schloss Schney einen neu­en Vor­stand gewählt. Mit Oli­ver Jau­er­nig, Bezirks­ge­schäfts­füh­rer der SPD Ober­fran­ken, ist nun ein bis­he­ri­ges Vor­stands­mit­glied, lang­jäh­ri­ger Unter­stüt­zer und Refe­rent des Hau­ses zum Vor­stands­vor­sit­zen­den gewählt wor­den. Die bis­he­ri­ge Vor­sit­zen­de, MdL a. D. Susann Bie­de­feld kan­di­dier­te nicht erneut und wur­de von den Mit­glie­dern nach 15 Jah­ren im Amt nun verabschiedet.

Oli­ver Jau­er­nig wür­dig­te das Enga­ge­ment der aus­ge­schie­de­nen Vor­sit­zen­den Susann Bie­de­feld. Sie habe in ihrer Amts­zeit viel für die Fran­ken-Aka­de­mie erreicht und Unglaub­li­ches gelei­stet. Er ver­weist u.a. auf die Kern­sa­nie­rung des ehe­ma­li­gen Rat­hau­ses, den Umbau der Schloss­schän­ke, die Ver­bes­se­run­gen im Brandschutz, die Ver­län­ge­rung des Erb­pacht­ver­tra­ges, die Sanie­rung der Semi­nar­räu­me und die Unter­brin­gung der ukrai­ni­schen Flüchtlinge. Auch durch die Coro­na-Pan­de­mie habe die Vor­sit­zen­de das Haus erfolg­reich geführt.

In Wür­di­gung ihres 15-jäh­ri­gen Engagements als Vor­sit­zen­de der Fran­ken-Aka­de­mie Schloss Schney e.V. für die poli­ti­sche Jugend- und Erwach­se­nen­bil­dung und in Aner­ken­nung ihrer beson­de­ren Ver­dien­ste um das gro­ße Bil­dungs- und Tagungs­haus wur­de Susann Bie­de­feld als erstes Mit­glied in der 72-jäh­ri­gen Geschich­te der Fran­ken-Aka­de­mie zum Ehrenmitglied ernannt. Um den beson­de­ren Cha­rak­ter die­ser Ehrung zu unter­strei­chen, wird die Zahl der Ehrenmitglieder auf eine Per­son begrenzt, so der ein­stim­mi­ge Beschluss der Mitgliederversammlung.

Im Vor­stand unter­stützt wird Oli­ver Jau­er­nig (Schney) sowohl von neu­en als auch bereits bekann­ten Per­sön­lich­kei­ten der Aka­de­mie: die bis­he­ri­gen stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den Tho­mas Petrak (Lich­ten­fels) und Alex­an­der Pfaff (Michel­au) blei­ben wei­ter­hin im Amt, eben­so MdB Andre­as Schwarz (Bam­berg) als Schatz­mei­ster sowie Dr. Arnt-Uwe Schil­le (Lich­ten­fels) und Roland Chri­st­ei­ner (Lich­ten­fels) als Bei­sit­zer. Neu im Team ist hin­ge­gen Jens Crue­ger (Herolds­bach) als Schrift­füh­rer, der auch als Refe­rent an der Aka­de­mie tätig ist. Die Bam­ber­ge­rin Eva Jutz­ler und Eva Wein­ber­ger aus Bay­reuth lösen außer­dem Roland Sack und Her­bert Mül­ler als lang­jäh­ri­ge Bei­sit­zer ab.

Die ehe­ma­li­ge SPD-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Susann Bie­de­feld beton­te, dass ihr die poli­ti­sche Bil­dungs­ar­beit und die Fran­ken-Aka­de­mie schon immer sehr am Her­zen gele­gen haben: „Die Demo­kra­tie ist nicht vom Him­mel gefal­len. Sie wur­de von vie­len enga­gier­ten Bür­gern hart erkämpft. Und die Demo­kra­tie muss heu­te mehr denn je, Tag für Tag, hart erkämpft und geför­dert wer­den. Gera­de in unse­rer Zeit der gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen Umbrü­che bedarf es mehr und nicht weni­ger poli­ti­scher Bil­dung und deren poli­ti­sche und finan­zi­el­le Unterstützung.“

Die schei­den­de Vor­sit­zen­de Susann Bie­de­feld warb lei­den­schaft­lich: „Wir ste­hen und stan­den für die Wer­te der Sozia­len Demo­kra­tie, ermög­li­chen gesell­schaft­li­che Teil­ha­be und moti­vie­ren und befä­hi­gen Men­schen für das zivil­ge­sell­schaft­li­che und poli­ti­sche Enga­ge­ment – und das zu bezahl­ba­ren Prei­sen. Poli­ti­sche Bil­dung braucht Insti­tu­tio­nen, die für Ver­läss­lich­keit, Pro­fes­sio­na­li­tät und Ori­gi­na­li­tät ste­hen. Wer Gesell­schaft und Poli­tik kon­kret mit­ge­stal­ten möch­te und per­sön­li­che Kom­pe­ten­zen stei­gern will, fin­det in der Fran­ken-Aka­de­mie Schloß Schney eine bil­dungs­po­li­ti­sche Heimat!“

Bie­de­feld wür­dig­te in ihrer Abschieds­re­de die Arbeit des Vor­stands und bedank­te sich für die ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit, auch mit den loka­len Ver­ei­nen in der Nach­bar­schaft. „Sie sei erst die drit­te Vor­sit­zen­de in 72 Jah­ren Geschich­te der Fran­ken-Aka­de­mie gewe­sen und habe immer den best­mög­li­chen Ein­satz gezeigt. Mehr sei defi­ni­tiv nicht leist­bar gewe­sen. Sie habe ver­sucht immer für das Haus, die Gäste und alle Beschäf­tig­ten da zu sein. “Das alles kostet viel Zeit, Kraft und Ener­gie. Ich blicke auf 15 sehr inter­es­san­te, lehr­rei­che, arbeits­rei­che, freu­di­ge, stres­si­ge, Nach­schlaf rau­ben­de, auf­re­gen­de, Ner­ven rau­ben­de, phy­sisch und psy­chisch bela­sten­de, schö­ne Jah­re, die ich nicht mis­sen will, zurück.“ Das Haus, das Per­so­nal, die Finan­zen – alles sei gut für den neu­en Vor­stand und eine wei­ter­hin gute, erfolg­rei­che Zukunft der Fran­ken-Aka­de­mie Schloß Schney auf­ge­stellt. Susann Bie­de­feld wünsch­te der Aka­de­mie für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg und beton­te, dass sie weiterhin da sein wer­de, wenn man sie brauche.

Der neue Vor­stands­vor­sit­zen­de Jau­er­nig teilt die­se Ein­schät­zung sei­ner Vor­gän­ge­rin: „Poli­ti­sche Bil­dung ist heu­te wich­ti­ger, denn je!“ Jau­er­nig enga­gier­te sich bereits in der ver­gan­ge­nen Amts­zeit ehren­amt­lich als Schrift­füh­rer im Vor­stand, nun freue er sich auf sei­ne neu­en Auf­ga­ben als Vor­sit­zen­der der Fran­ken-Aka­de­mie und auf eine gute Zusam­men­ar­beit mit allen Beschäf­tig­ten mit Geschäfts­füh­rer Dierk Hain und stell­ver­tre­ten­der Geschäfts­füh­re­rin Chri­sti­ne Stö­wer-Stu­ben­rauch an der Spit­ze, zum Woh­le der Fran­ken-Aka­de­mie Schloß Schney und für eine noch bes­se­re poli­ti­sche Bil­dung in unse­rem Land.

Iri­na Bibinger