Prü­fun­gen mit Bra­vour bestanden

Fünf neue zer­ti­fi­zier­te Obst­baum­pfle­gen­de haben die­ses Jahr an der Aus­bil­dung des „Bezirks­ver­bands Ober­fran­ken für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge e.V.“ unter Feder­füh­rung der ober­frän­ki­schen Kreis­fach­be­ra­ten­den teil­ge­nom­men. In sechs Modu­len lern­ten sie alles, was man zur fach­ge­rech­ten Baum­pfle­ge wis­sen muss. Neben Grund­la­gen zu unter­neh­me­ri­scher Tätig­keit wur­den ins­be­son­de­re Ver­edeln, Pflan­zung und Erzie­hungs­schnitt bis hin zum Schnitt alter Obst­bäu­me ver­mit­telt. Die theo­re­ti­sche und prak­ti­sche Prü­fung haben alle Teil­neh­mer mit Bra­vour bestan­den. Dar­über infor­miert die Kreis­gar­ten­fach­be­ra­tung, die ihren Sitz im Land­rats­amt hat.

Die Aus­bil­dung zum/​zur Obstbaumpfleger/​Obstbaumpflegerin wen­det sich vor­wie­gend an Per­so­nen mit Vor­kennt­nis­sen, die spä­ter beruf­lich Bäu­me schnei­den möch­ten. Zur Pfle­ge von Obst­bäu­men gehö­ren Fach­wis­sen und Erfah­rung. Im sie­ben­tä­gi­gen Kurs mit Kosten von 450 € ver­mit­telt der Bezirks­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Ober­fran­ken als Trä­ger die Basis des fach­ge­rech­ten Schnitts, Ver­ede­lung und Pflan­zung von Obst­bäu­men sowie Grund­la­gen der unter­neh­me­ri­schen Tätig­keit. Zer­ti­fi­zier­te Obst­baum­pfle­ger dür­fen Pfle­ge­auf­trä­ge durch­füh­ren, die über den Baye­ri­schen Streu­obst­pakt för­der­fä­hig sind. Gelei­tet wer­den die Kur­se von den ober­frän­ki­schen Kreis­fach­be­ra­tern für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge, die sich auf Land­kreis­ebe­ne bereits seit jeher um die Fort- und Wei­ter­bil­dung gar­ten­bau­lich inter­es­sier­ter Bür­ger küm­mern und regel­mä­ßig Obst­schnitt­kur­se organisieren.

Der näch­ste Kurs für 2024 star­tet bereits im Janu­ar. Für kom­men­de Jah­re kön­nen sich Inter­es­sier­te ger­ne bei den Kreis­fach­be­ra­te­rin­nen im Land­rats­amt mel­den, die die begrenz­ten Plät­ze vergeben.

Durch den Lehr­gang wird ver­sucht, ober­fran­ken­weit wie­der die weit­hin ver­lo­ren gegan­ge­nen Kennt­nis­se über die Pfle­ge der über­aus wert­vol­len, aber gefähr­de­ten Streu­obst­be­stän­de wie­der auf­le­ben zu lassen.

Inter­es­sier­te Lai­en, die ger­ne für eige­ne Obst­bäu­me etwas dazu ler­nen möch­ten, sind auch herz­lich ein­ge­la­den an den kosten­lo­sen Schnitt­kur­sen der Kreis­fach­be­ra­tung teil­zu­neh­men, die wie­der im März statt­fin­den. Ter­mi­ne wer­den bald bekannt gege­ben auf der Home­page des Kreis­ver­bands für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge Fich­tel­ge­bir­ge www​.gar​ten​bau​ver​ei​ne​-fich​tel​ge​bir​ge​.de

Wei­te­re Infos: