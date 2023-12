JTK Neun­kir­chen lie­fert mit einem abwechs­lungs­rei­chen Kon­zert­rei­gen einen ful­mi­nan­ten Jahresausklang

An gleich vier Ter­mi­nen begrüß­te die Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand e.V. ihre Gäste zu vor­weih­nacht­li­chen Konzerten.

Den Start­punkt setz­ten das Juni­or- und Schü­ler­or­che­ster an ihrem Nach­wuchs­kon­zert. Das Junior­or­che­ster unter Lei­tung von Edmund Rol­le emp­fing die Gäste mit viel­fäl­ti­gen Melo­dien wie „Hey Pip­pi Lang­strumpf“ und „Eye of the Tiger“. Pas­send zum Mot­to „Bil­der“ begei­ster­te das Schü­ler­or­che­ster unter der Lei­tung von Mar­cus Bürz­le mit einem abwechs­lungs­rei­chen Kon­zert­pro­gramm bestehend aus „Colors of Time“, „Die Mol­dau“ oder auch zwei Arran­ge­ments für Blas­or­che­ster aus dem Werk „Bil­der einer Aus­stel­lung“ von Modest Mus­sorgs­ky. In Zusam­men­ar­beit mit der Grund- und Mit­tel­schu­le Neun­kir­chen wur­de ein Mal­wett­be­werb zu die­sen bei­den ver­ton­ten Bil­dern – „Baba Yaga“ und „Das gro­ße Tor von Kiew“ orga­ni­siert, wel­cher bei den Schüler:innen gro­ßen Anklang fand und es vie­le bun­te Bil­der zum Bestau­nen gab. Die jeweils drei Sieger:innen aus der Grund- und Mit­tel­schu­le durf­ten sich über frei­en Ein­tritt im Neun­kirch­ner Schwimm­bad sowie Auto­scoo­ter­chips bei der Neun­kirch­ner Kirch­weih freu­en, jeweils gestellt von der Markt­ge­mein­de Neun­kir­chen am Brand. Dar­über hin­aus durf­te sich jeder Teil­neh­mer über einen klei­nen Trost­preis der Spar­kas­se Forch­heim freuen.

An den zwei dar­auf­fol­gen­den Tagen stell­ten jeweils die zwei „gro­ßen“ Orche­ster der JTK ihr Kön­nen unter Beweis. Auch an die­sen Aben­den führ­te die Mode­ra­to­rin Dag­mar Bürz­le wie­der stim­mungs­voll durch das Pro­gramm. Das Jugend­or­che­ster unter der Lei­tung von Nico­le Stein­häu­ser lies die Zuhö­rer eben­falls Bil­der im Kopf zu „Dub­lin Pic­tures“ oder „Aste­rix der Gal­li­er“ leben­dig wer­den. Das Sym­pho­ni­sche Blas­or­che­ster unter der Lei­tung von Edmund Rol­le und Georg Made­rer lie­fer­te den Gästen mit Wer­ken wie „Illu­mi­na­ti­on“, „Jungle Book“ sowie eben­falls den bei­den Sät­zen „Baba Yaga“ und „Das gro­ße Tor von Kiew“ einen ful­mi­nan­ten Abschluss der Weih­nachts­kon­zer­te. Als Dank und Aus­zeich­nung des Ver­eins nahm Flo­ri­an Habur, seit die­sem Jahr staat­lich aner­kann­ter Diri­gent für Blas­or­che­ster, das Orche­ster und das Publi­kum mit dem Stück „Rol­ler­co­a­ster“ mit auf eine Ach­ter­bahn­fahrt. Zahl­rei­che Zuga­ben und begei­ster­te Zuschauer/​innen waren an allen drei Kon­zer­ten der Dank für die­se durch­weg gelun­ge­nen Abende.

Einen weih­nacht­li­chen Abschluss des Kon­zert­rei­gens lie­fer­te erneut das Schü­ler­or­che­ster unter der Lei­tung von Mar­cus Bürz­le an ihrem tra­di­tio­nel­len Kon­zert in der St. Micha­els Kir­che am Neun­kirch­ner Weih­nachts­markt. Das neu gegrün­de­te Markt­or­che­ster unter der Lei­tung von Flo­ri­an Habur bril­lier­te im Anschluss eben­falls mit einem bun­ten Mix aus welt­li­cher Musik und weih­nacht­li­chen Melo­dien und ver­ab­schie­de­te die begei­ster­ten Besucher:innen in eine besinn­li­che Weihnachtszeit.