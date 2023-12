Am Don­ners­tag, 11. Janu­ar, um 16.15 Uhr, star­tet im RW21 ein vier­tei­li­ger Kurs der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth mit Loui­sa Hüb­ner zu aktu­el­len gesell­schafts­po­li­ti­schen The­men. Inter­es­sier­te mel­den sich bit­te bis Don­ners­tag, 4. Janu­ar, bei der Volks­hoch­schu­le unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder tele­fo­nisch unter 0921 50703840 an.

Deutsch­land wird immer viel­fäl­ti­ger und diver­ser. Über immer mehr The­men wird aus­führ­lich dis­ku­tiert. Man­che freut das, man­chen ist das zu viel, man­chen macht das sogar Angst. Eini­ge die­ser The­men sol­len an vier Aben­den gemein­sam dis­ku­tiert wer­den. Zum Bei­spiel das The­ma Sozia­le Gerech­tig­keit. War­um geht die Sche­re zwi­schen Arm und Reich immer wei­ter aus­ein­an­der und wel­che Aus­wir­kun­gen hat dies auf unser Schul­sy­stem? Wie steht es um den Femi­nis­mus und die Frau­en­för­de­rung? Außer­dem soll das gro­ße The­ma Dis­kri­mi­nie­rung ange­spro­chen wer­den. Wo wer­den Men­schen in Deutsch­land beson­ders benach­tei­ligt? Wie zeigt sich das und wel­che Aus­wir­kun­gen hat es auf die Gesell­schaft? Wie schwer haben es Frau­en, Allein­er­zie­hen­de, Men­schen mit Behin­de­run­gen, Geflüch­te­te und Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund in Deutsch­land? Wie zeigt sich Dis­kri­mi­nie­rung und was kann ein Ein­zel­ner dage­gen tun? Was könn­te unse­re Gesell­schaft und die Poli­tik gegen Dis­kri­mi­nie­rung machen und was hat sich schon verbessert?