Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ran­da­lie­rer zie­hen durch Stadtgebiet

COBURG. In der Nacht zum Don­ners­tag zogen Ran­da­lie­rer durchs Cobur­ger Stadt­ge­biet und hin­ter­lie­ßen dabei eine Spur der Verwüstung.

Am spä­ten Mitt­woch­abend erreich­ten die Cobur­ger Poli­zei sowie den Poli­zei­not­ruf meh­re­re Anru­fe von Cobur­ger Bür­gern die min­de­stens eine Per­son beob­ach­ten konn­ten, die durch die Stra­ßen zog und Müll­ton­nen umwarf sowie Pflan­zen aus Blu­men­kä­sten riss. Die Fahn­dung nach dem oder den Tätern führ­te zunächst nicht zum Erfolg. Im Zuge der Sach­ver­halts­auf­klä­rung stell­te sich jedoch her­aus, dass der oder die Unbe­kann­ten von der Kaser­nen­stra­ße über die Cal­len­ber­ger Stra­ße, der Bahn­hof­stra­ße, der Hin­te­ren Kreuz­gas­se sowie dem Glocken­berg eine Spur der Ver­wü­stung hin­ter­lie­ßen. Der Sach­scha­den liegt im unte­ren drei­stel­li­gen Euro­be­reich. Aller­dings lag auf­grund der vie­len umge­wor­fe­nen Müll­ton­nen teil­wei­se Unrat auf Stra­ßen und Geh­we­gen. Zu Ver­kehrs­be­ein­träch­ti­gun­gen kam es nicht.

Gegen 22:15 Uhr mel­de­te sich ein Anwoh­ner vom Hin­te­ren Glocken­berg, das meh­re­re Per­so­nen im Bereich der Real­schu­le Müll­ton­nen umwer­fen wür­den und dort ran­da­lie­ren. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fen flüch­te­ten die Unbe­kann­ten uner­kannt über die Mau­er des Fried­hofs in unbe­kann­te Rich­tung. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun in meh­re­ren Fäl­len wegen Sach­be­schä­di­gung. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se zu den Ran­da­lie­rern nimmt die Poli­zei unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 entgegen.

Beim Abbie­gen Vor­fahrt miss­ach­tet – Ein Leichtverletzter

WEIT­RAMS­DORF, CO2, LKR. COBURG. Ein Leicht­ver­letz­ter, zwei beschä­dig­te Autos und min­de­stens 10.000 EUR Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Mitt­woch­nach­mit­tag auf der Kreis­stra­ße CO2 im Gemein­de­ge­biet von Weitramsdorf.

Eine 31-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Coburg fuhr um 13:15 Uhr mit ihrem Fiat auf der Gers­ba­cher Höhe und woll­te dort auf die Kreis­stra­ße abbie­gen. Beim Abbie­gen nach links über­sah sie das Fahr­zeug eines 21-Jäh­ri­gen der mit sei­nem VW auf der vor­fahrts­be­rech­tig­ten Stra­ße unter­wegs war. Die Autos stie­ßen in der Ein­mün­dung zusam­men und das Auto der Unfall­ver­ur­sa­che­rin prall­te schließ­lich gegen ein Ver­kehrs­zei­chen. Bei­de Autos waren der­art stark beschä­digt, dass sie nicht mehr fahr­be­reit waren. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin kam mit leich­ten Ver­let­zun­gen mit dem Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum. Der VW-Fah­rer sowie des­sen Bei­fah­rer blie­ben unverletzt.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pkw zer­kratzt

Kro­nach: In der Zeit von Diens­tag auf Mitt­woch wur­den in der Kreuz­berg­stra­ße meh­re­re gepark­te Pkw beschä­digt. Bis­lang unbe­kann­te Täter hat­ten im Bereich der Haus­num­mern 39–41 einen wei­ßen Sko­da Octa­via, einen schwar­zen Peu­geot 206, sowie einen grau­en 3er BMW und einen grau­en Nis­san jeweils auf der Bei­fah­rer­sei­te zer­kratzt und hier­bei einen Gesamt­scha­den in Höhe von etwa 3000,- Euro ver­ur­sacht. Even­tu­el­le Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Feu­er­wehr löscht Kabelbrand

Küps: Mitt­woch­nacht muss­te die Feu­er­wehr Küps zu einem Lösch­ein­satz aus­rücken. Auf dem Gelän­de des Solar­parks Tüschnitz war es zu einem Kabel­brand in einem der Anschluss­kä­sten gekom­men. Brand­ur­sach­lich dürf­te ein tech­ni­scher Defekt gewe­sen sein. Der Anla­gen­be­trei­ber bezif­fert den ent­stan­de­nen Scha­den mit etwa 500,- Euro.

Mit gestoh­le­ner EC-Kar­te Ziga­ret­ten gezogen

Küps: Im Zeit­raum von Sonn­tag­nach­mit­tag bis Diens­tag­vor­mit­tag wur­de aus einem im Ahorn­weg gepark­ten VW Golf ein Geld­beu­tel gestoh­len. Unbe­kann­te Die­be mach­ten sich an dem offen­sicht­lich unver­sperr­ten Fahr­zeug zu schaf­fen und ent­wen­det den im Fahr­zeug lie­gen­den Geld­beu­tel mit rund 50,- Euro Bar­geld, diver­sen Aus­weis­do­ku­men­ten und einer EC-Kar­te. Mit die­ser gestoh­le­nen Kar­te wur­den anschlie­ßend 10 Packun­gen Ziga­ret­ten im Wert von 120,- Euro an einem Auto­ma­ten gezo­gen. Die Poli­zei Kro­nach führt die Ermitt­lun­gen und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter Tel. 09261–5030.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Haus­fas­sa­de verunreinigt

THUR­N­AU. In der Nacht vom 25.12. auf den 26.12. hat­te ein unbe­kann­ter Täter in der Maxi­mi­li­an­stra­ße ein rohes Ei gegen die Fas­sa­de eines Rei­hen­hau­ses gewor­fen und die­se dadurch ver­schmutzt. Zwar konn­ten die Haus­ei­gen­tü­mer die Ver­un­rei­ni­gung in Form von Eigelb, Eiweiß und Scha­len­stücken besei­ti­gen, jedoch war wei­ter­hin ein deut­li­cher Farb­un­ter­schied an der Fas­sa­de sicht­bar. Die Eigen­tü­mer hat­ten erst vor 2 Jah­ren die Haus­fas­sa­de neu ver­put­zen und strei­chen las­sen. Die Scha­dens­hö­he wur­de auf ca. 8.000,- € geschätzt. Hin­wei­se zur Tat oder zum Täter nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach ent­ge­gen. Ruf­num­mer: 09221/6090.