Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ein­bruch in Woh­nung – Zeu­gen gesucht

BAM­BERG. Am Mitt­woch­nach­mit­tag bra­chen Unbe­kann­te in die Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und bit­tet um Zeugenhinweise.

Im Zeit­raum zwi­schen 14.45 Uhr und 18.30 Uhr ver­schaff­ten sich die Täter gewalt­sam über die Woh­nungs­tür Zutritt zu den Räum­lich­kei­ten. Sie stah­len aus der Woh­nung unter ande­rem Samm­ler­mün­zen und eine Mes­ser­samm­lung. Die Ein­bre­cher hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von rund 500 Euro. Der Gesamt­wert der Beu­te beläuft sich auf einen nied­ri­gen vier­stel­li­gen Eurobetrag.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in der Pödel­dor­fer Stra­ße bemerkt? Die Kri­po Bam­berg nimmt Hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.

Ein­bruch in Ver­kaufs­an­hän­ger scheitert

BAM­BERG. Ein Ver­kaufs­an­hän­ger, der auf dem Park­platz in der Würz­bur­ger Stra­ße abge­stellt war, ver­such­te ein Unbe­kann­ter zwi­schen 26. und 27.12.2023 ein­zu­bre­chen. Es wur­de ver­sucht, die Zugangs­tü­re zum Anhän­ger auf­zu­he­beln, was offen­sicht­lich miss­lang. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich den­noch auf etwa 1000 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Bereits am Don­ners­tag, 21.12.2023, gegen 14.00 Uhr, fuhr ein Lkw in der Fisch­stra­ße gegen eine dor­ti­ge Haus­wand. Hier­bei rich­te­te der Fah­rer Sach­scha­den in Höhe von etwa 5000 Euro an und mach­te sich anschlie­ßend aus dem Staub.

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen von der Hüt­ten­feld­stra­ße in die Erlich­stra­ße blieb der Auf­lie­ger einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 15.20 Uhr, an einem Ver­kehrs­zei­chen hän­gen, das des­we­gen umknick­te. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr danach ein­fach wei­ter, obwohl Sach­scha­den von etwa 300 Euro ange­rich­tet wurde.

Poli­zei fin­det bei Fuß­gän­ger Rauschgift

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, kurz nach 23.30 Uhr, wur­de in der Domi­ni­ka­ner­stra­ße ein 25-jäh­ri­ger Mann einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass der Mann nach Haschisch roch. Bei der Durch­su­chung kam bei ihm eine gerin­ge Men­ge Haschisch zum Vor­schein, was sicher­ge­stellt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

OBER­HAID. Zwei­mal ent­wen­de­ten Unbe­kann­te Geld aus der Spen­den­box der Weih­nachts­krip­pe auf dem Dr.-Hau-Platz. Bereits im Zeit­raum von Sonn­tag, 3. und Mitt­woch, 6. Dezem­ber, wur­de die Spen­den­box beschä­digt und ca. 20 Euro ent­wen­det. Zwi­schen Sams­tag, 23. und Diens­tag, 26. Dezem­ber, ent­fern­ten Unbe­kann­te die Box mit ca. 30 Euro. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu den Dieb­stäh­len geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HIRSCHAID. Am Mitt­woch woll­te ein 63-Jäh­ri­ger mit einem Pkw von der Bam­ber­ger Stra­ße nach links in die Maxi­mi­li­an­stra­ße abbie­gen und über­sah eine ent­ge­gen­kom­men­de 32-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin. Bei dem Zusam­men­stoß wur­de die­se und ihr Bei­fah­rer leicht ver­letzt. Der Sach­scha­den am Fahr­zeug des Unfall­ver­ur­sa­chers beläuft sich auf ca. 5.000 Euro, am ande­ren Fahr­zeug auf ca. 10.000 Euro.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de am Mitt­woch in der Miche­lin­stra­ße bei einen 53-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men. Ein Alko­hol­test ergab einen Wert von 2,54 Pro­mil­le. Der Mann wur­de zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus gebracht, der Füh­rer­schein beschlag­nahmt und die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Der 53-Jäh­ri­ge hat mit einer Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr zu rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Fuß­gän­ger im Bereich Tunnelstraße/​Bahnhofstraße gefährdet

Am 21.12.2023 gegen 17:22 Uhr, befuhr ein Pkw, Mer­ce­des Benz, mit däni­schen Kenn­zei­chen, die Bahn­hof­stra­ße in Rich­tung Luit­pold­platz und bog nach links in die Tun­nel­stra­ße ab. Hier­bei gefähr­de­te der Pkw-Fah­rer einen Fuß­gän­ger wel­cher bei „grün“ die Tun­nel­stra­ße über­quer­te. Der 26jährige Fuß­gän­ger konn­te einen Zusam­men­stoß nur durch einen Sprung zur Sei­te vermeiden.

Wer kann Anga­ben zum Vor­fall machen, bzw. eine Beschrei­bung des Fah­rers des Mer­ce­des Benz geben.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tele­fon­num­mer: 0921/506‑2130

Land­kreis Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Dach­stuhl in Flammen

AUF­SEß, LKR. BAY­REUTH. Am Diens­tag­abend brann­te der Dach­stuhl einer Metz­ge­rei im Auf­se­ßer Orts­teil Zochen­reuth. Nach Abschluss der Lösch­ar­bei­ten ermit­telt nun die Kri­mi­nal­po­li­zei Bayreuth.

Am Diens­tag, gegen 18.20 Uhr, hat­te ein Zeu­ge ein Feu­er im Gebäu­de einer Metz­ge­rei in Zochen­reuth bemerkt. Kurz dar­auf brann­te der Dach­stuhl des Anwe­sens. Über 200 Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren Auf­seß und Umge­bung bekämpf­ten die Flam­men und brach­ten das Feu­er nach zir­ka einer Stun­de unter Kon­trol­le. Ver­letzt wur­de nie­mand. Neben den Feu­er­weh­ren waren auch Kräf­te des Ret­tungs­dien­stes und meh­re­re Poli­zei­strei­fen im Ein­satz. Für die Dau­er der Lösch­ar­bei­ten sperr­ten Feu­er­wehr­leu­te die angren­zen­de Stra­ße durch den Ort. Der Sach­scha­den wird auf einen sechs­stel­li­gen Euro­be­trag geschätzt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Nach der­zei­ti­gem Stand dürf­te ein tech­ni­scher Defekt bran­dur­säch­lich gewe­sen sein.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Grä­fen­berg. Bei der Kon­trol­le eines 25jährigen Pkw-Fah­rers am Mitt­woch­abend in Grä­fen­berg stell­ten die Poli­zei­be­am­ten der PI Eber­mann­stadt fest, dass an den Kenn­zei­chen des Fahr­zeu­ges etwas nicht stimm­te. Bei genau­em Hin­se­hen erkann­ten sie gefälsch­te Zulas­sungs- und TÜV-Pla­ket­ten. Der jun­ge Mann gab schließ­lich zu, dass sein Pkw nicht zuge­las­sen und ver­si­chert ist. Da ein Dro­gen­vor­test posi­tiv ver­lief, muss­te sich der Fah­rer einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Bei einer anschlie­ßen­den Durch­su­chung konn­ten noch diver­se Betäu­bungs­mit­tel und Rausch­gif­tu­ten­si­li­en auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt werden.

Der Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­schei­nes konn­te der Fah­rer ent­ge­hen: Er hat noch nie einen besessen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Neun­kir­chen a. Brand. In der Zeit von Diens­tag, 16:00 Uhr, bis Mitt­woch, 08:45 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Von-Hirsch­berg-Stra­ße bei­de Kenn­zei­chen eines sil­ber­nen Opel/​Corsa‑C. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Aus einem Car­port in der May­er-Fran­ken-Stra­ße ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter im Zeit­raum von Sonn­tag, 16:00 Uhr, bis Diens­tag, 21:30 Uhr, ein mit Ket­ten­schloss gesi­cher­tes grau­es Pedelec der Mar­ke Winora/​Sinus iN8. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf über tau­send Euro. Die Poli­zei Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Fahr­ra­des geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Am Diens­tag­nach­mit­tag gegen 15:00 Uhr betra­ten drei bis­her unbe­kann­te Frau­en ein Tex­til­ge­schäft in der Drei­kir­chen­stra­ße. Nach einem kur­zen Auf­ent­halt ver­lie­ßen sie schließ­lich wie­der das Geschäft, anschlie­ßend bemerk­te die Laden­in­ha­be­rin das Feh­len einer Gar­ni­tur Bett­wä­sche. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich hier­bei auf 169,95 Euro. Die drei Frau­en lie­fen in Rich­tung Innen­stadt davon und waren voll­stän­dig schwarz geklei­det. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf die Täte­rin­nen geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fahr­rad­tei­le entwendet

LICH­TEN­FELS. In der Zeit zwi­schen Mon­tag, 19:00 Uhr und Diens­tag, 17:00 Uhr ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter Fahr­rad­tei­le eines E‑Bikes, wel­ches zum Tat­zeit­raum in der Bam­ber­ger Stra­ße in einem Fahr­rad­stän­der abge­stellt war. Hier­bei wur­de das Hin­ter­rad sowie die Gang­schal­tung abmon­tiert. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf rund 70 Euro. Wer hat zu dem Dieb­stahl Beob­ach­tun­gen gemacht? Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die PI Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt Bad Staffelstein

- Fehl­an­zei­ge -