Fest­li­che und besinn­li­che Orgel­mu­sik zum Aus­klang des Jah­res erklingt auch in die­sem Jahr wie­der in der Sil­ve­ster­nacht in der Stadt­kir­che. Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor Micha­el Dorn hat ein Pro­gramm mit fest­li­chen aber auch besinn­li­chen Orgel­wer­ken zusam­men­ge­stellt. U.a. erklin­gen Wer­ke von Max Reger zum 150. Geburts­tag im aus­klin­gen­den Jahr sowie von Anton Bruck­ner, des­sen 200. Geburts­tag sich im kom­men­den Jahr jährt. Das Kon­zert endet gegen 23 Uhr, der Ein­tritt ist frei.

Orgel­kon­zert zur Silvesternacht