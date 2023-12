Die Stra­ßen­mei­ste­rei des Land­krei­ses Coburg nimmt die vor­aus­sicht­lich frost­freie Wit­te­rung der kom­men­den Tage zu Anlass, um wich­ti­ge Arbei­ten zur Baum­pfle­ge an Kreis­stra­ßen zu erle­di­gen. Aus Sicher­heits­grün­den muss des­halb die Kreis­stra­ße CO 4 im Bereich der „Lan­gen Ber­ge“ teil­wei­se gesperrt wer­den. Betrof­fen sind die Abschnit­te zwi­schen Otto­wind und Ahl­stadt (27. Dezem­ber bis 5. Janu­ar) sowie anschlie­ßend von Ahl­stadt bis nach Gratt­stadt (7. bis 12. Janu­ar). Die Arbei­ten fin­den jeweils werk­tags zwi­schen 8 und 16 Uhr statt, wäh­rend der rest­li­chen Zei­ten sowie an Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen kann die Kreis­stra­ße von den Ver­kehrs­teil­neh­mern unein­ge­schränkt genutzt wer­den. Die Umlei­tungs­strecke ist jeweils ausgeschildert.

