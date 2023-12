Zu drei Kla­vier­kon­zer­ten und einem Obo­en­a­bend auf Spit­zen­ni­veau lädt die Lich­ten­ber­ger Künst­ler­vil­la Haus Mar­teau zu Beginn des neu­en Jah­res ein.

Immer offen für Neu­es zu sein, ist Prof. Gilead Mis­ho­ry in sei­nen Mei­ster­kur­sen wich­tig. Die­se Auf­ge­schlos­sen­heit möch­te er auch in sei­nen Mei­ster­schü­le­rin­nen und Mei­ster­schü­lern wecken. Sie prä­sen­tie­ren die Ergeb­nis­se der Kurs­wo­che in der Künst­ler­vil­la am Sonn­tag, 21. Janu­ar um 19:30 Uhr.

Ein neu­es For­mat ist das Kla­vier­kon­zert zur Eröff­nung des Mei­ster­kur­ses von Prof. Arnulf von Arnim. Fort­ge­schrit­te­ne Teil­neh­men­de fül­len mit einem anspruchs­vol­len Pro­gramm einen gan­zen Kon­zert­abend. Zwei bereits sehr erfolg­rei­che Pia­ni­sten spie­len am Diens­tag, 23. Janu­ar (18 Uhr) zur Eröff­nung des Kur­ses. Die bei­den aus Süd­ko­rea stam­men­den Pia­ni­sten Jun­hee Kim und Honggi Kim sind viel­fach aus­ge­zeich­net – mit dem Gro­ßen Preis (Deu­xiè­me) der Long-Thi­baud Inter­na­tio­nal Music Com­pe­ti­ti­on (Frank­reich), dem 1. Preis der Vla­di­mir Horo­witz Inter­na­tio­nal Pia­no Com­pe­ti­ti­on (Ukrai­ne) oder dem 1. Preis beim Inter­na­tio­na­len Mas­s­aro­sa-Kla­vier­wett­be­werb 2013 in Ita­li­en. Auf dem Pro­gramm ste­hen unter ande­rem das Kla­vier­kon­zert Nr.1 von Rach­ma­nin­off und Cho­pins 4 Scherzi.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm betont, dass die Anmel­dun­gen zu den Mei­ster­kur­sen aus der gan­zen Welt das inter­na­tio­na­le Renom­mee von Haus Mar­teau unter­strei­chen. „Wer sich rund um den Erd­ball auf die Rei­se zu uns macht, weiß eben, dass Haus Mar­teau erst­klas­si­gen Unter­richt und erst­klas­si­ge Bedin­gun­gen bietet.“

Wei­te­re Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer des Kla­vier­kur­ses von Prof. Arnim wer­den beim tra­di­tio­nel­len Abschluss­kon­zert am Sams­tag, 27. Janu­ar (18 Uhr) auftreten.

Prof. Cla­ra Dent-Bogá­nyi gibt in der Woche dar­auf im Mei­ster­kurs für Oboe in der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te ihren Teil­neh­men­den „den letz­ten Schliff“. Die Dozen­tin ist Pro­fes­so­rin für Oboe an der Hoch­schu­le für Musik in Nürn­berg und kon­zer­tiert als Soli­stin mit vie­len renom­mier­ten Orche­stern. Ihre Mei­ster­schü­le­rin­nen und ‑schü­ler wer­den 31. Janu­ar (18 Uhr) im Lich­ten­ber­ger Kon­zert­saal die Ergeb­nis­se ihrer inten­si­ven Arbeit prä­sen­tie­ren. Kar­ten zu 10/5 Euro gibt es online https://​haus​-mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​-​a​k​t​u​e​l​l​es/.

Kon­zer­te im Janu­ar 2024 in Haus Marteau

SO, 21. Janu­ar 19:30 Uhr Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Kla­vier (Prof. Gilead Mishory)

DI, 23. Janu­ar 18 Uhr Kla­vier­kon­zert zur Eröff­nung des Mei­ster­kur­ses (Prof. Arnulf von Arnim)

SA, 27. Janu­ar 18 Uhr Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Kla­vier (Prof. Arnulf von Arnim)

MI 31. Janu­ar 18 Uhr Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Oboe (Prof. Cla­ra Dent-Bogányi)

Ort: Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Ein­tritts­kar­ten zum Preis von 10 Euro, ermä­ßigt 5 Euro: https://​haus​-mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​-​a​k​t​u​e​l​l​es/

Abend­kas­se am Kon­zert­tag zwei Stun­den vor Beginn unter 09288 6495 .

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de.