BAY­REUTH: Umstür­zen­der Baum stoppt PKW. Kurz­zei­ti­ge Ver­kehrs­be­hin­de­rung an der B22

Auf­grund von anhal­ten­dem Sturm ent­wur­zel­te am 21.12.2023 gegen 19:20 Uhr im Bereich der B22 nach der Kreu­zung zur Rhein­stra­ße ein Baum, der auf die Motor­hau­be eines stadt­aus­wärts fah­ren­den Pkws stürz­te. Die 64-jäh­ri­ge Fah­re­rin blieb unver­letzt, es ent­stand an ihrem Fahr­zeug jedoch hoher Sach­scha­den. Das Unfall­fahr­zeug war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te an der Unfall­stel­le gebor­gen wer­den. Die Feu­er­wehr küm­mer­te sich anschlie­ßend um die Besei­ti­gung des Baums. Nach etwa einer Stun­de konn­te die Stra­ße wie­der voll­stän­dig für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben werden.