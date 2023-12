Hohe Kran­ken­haus­de­fi­zi­te und deso­la­te Pflegeausbildung



Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern ist zutiefst besorgt über die Umfra­ge 2023 im Kran­ken­haus Baro­me­ter des Deut­schen Kran­ken­haus Insti­tuts. 1 78% aller Kran­ken­häu­ser rech­nen 2023 mit einem Jahresdefizit.

Klaus Emme­rich, Kli­nik­vor­stand im Ruhe­stand: „Die finan­zi­el­le Lage der Kran­ken­häu­ser kol­la­biert. Dar­an wird Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Karl Lau­ter­bachs geplan­te Kran­ken­haus­re­form nichts ändern. Lau­ter­bach stellt trotz aller Warn­si­gna­le kei­ne zusätz­li­chen Finanz­mit­tel zur Ver­fü­gung. Er ver­teilt sie nur von klei­nen auf gro­ße Kran­ken­häu­ser um und löst damit ein mas­sen­haf­tes Kli­nik­ster­ben aus. Dies ist die über­wie­gen­de Ein­schät­zung der Fach­welt im Gesund­heits­we­sen.“ 2

Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern ver­weist auf wei­te­re Umfra­ge­er­geb­nis­se des Kran­ken­haus Baro­me­ters zur gene­ra­li­sti­schen Pflegeausbildung:

Der Pfle­ge­be­darf wird durch die gene­ra­li­sti­sche Pfle­ge­aus­bil­dung – anders als ver­spro­chen – nicht gedeckt.

Es gibt signi­fi­kant stei­gen­de Abbre­cher­quo­ten in der Ausbildung..

Es gibt einen hohen orga­ni­sa­to­ri­schen und inhalt­li­chen Anpas­sungs­be­darf im Ausbildungskonzept.

Klaus Emme­rich wei­ter: „Exper­ten waren sich einig, dass die gene­ra­li­sti­sche Pfle­ge­aus­bil­dung ein Flop wer­den wür­de und alles nur kom­pli­zier­ter macht! Die Poli­tik, ins­be­son­de­re der dama­li­ge Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Jens Spahn haben vom Schreib­tisch aus alle fun­dier­ten War­nun­gen zer­schla­gen. Jetzt dro­hen man­geln­des Pfle­ge­per­so­nal, hohe Abbruch­quo­ten in der Aus­bil­dung und ein nied­ri­ges Aus­bil­dungs­ni­veau. Die Umfra­ge im Kran­ken­haus Baro­me­ter ist eine erschüt­tern­de Ant­wort an die Poli­tik, die Exper­ten im Gesund­heits­we­sen nicht im Gering­sten über­rascht. Lei­der haben Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Karl Lau­ter­bach, sein Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­um und sei­ne Regie­rungs­kom­mis­si­on aus die­sem Desa­ster nicht gelernt.“

Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern beklagt, dass die geplan­te Kran­ken­haus­re­form über alle War­nun­gen hin­weg eben­falls am Schreib­tisch und ohne fach­li­che Bera­tung betrof­fe­ner Ver­bän­de ent­wickelt wur­de. Die Deut­sche Kran­ken­haus­ge­sell­schaft, kom­mu­na­le Ver­tre­ter, kli­ni­sche Mit­ar­bei­te­rIn­nen und Pati­en­tIn­nen hät­ten an der Reform betei­ligt wer­den müs­sen. 3 Sie weist ein hohes Maß an Unkennt­nis über kli­ni­sche Abläu­fe in Kran­ken­häu­sern der Grund- und Regel­ver­sor­gung sowie über die Fol­gen einer dann nicht mehr flä­chen­decken­den kli­ni­schen Ver­sor­gung aus.

Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern for­dert deshalb:

den Stopp der geplan­ten Kran­ken­haus­re­form in sei­ner aktu­el­len Ausprägung,

die Anhö­rung und Betei­li­gung betrof­fe­ner Ver­bän­de an der geplan­ten Krankenhausreform,

die Wür­di­gung und Dis­kus­si­on alter­na­ti­ver Kran­ken­haus­fi­nan­zie­rungs­kon­zep­te, bei­spiels­wei­se „Selbst­ko­sten­deckung der Kran­ken­häu­ser“, 4 wie es Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Karl Lau­ter­bach im Juni 2022 zuge­sagt aber nie ein­ge­hal­ten hat, 5

wie es Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Karl Lau­ter­bach im Juni 2022 zuge­sagt aber nie ein­ge­hal­ten hat, die Wie­der­ein­füh­rung spe­zia­li­sier­ter Aus­bil­dun­gen zur Kran­ken­pfle­ge, Alten­pfle­ge und Kinderkrankenpflege.

Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bayern

Klaus Emme­rich

Him­mel­kron

1Deut­sches Kran­ken­haus Insti­tut, Kran­ken­haus Baro­me­ter – Umfra­ge 2023, https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/1_DKG/1.7_Presse/1.7.1_Pressemitteilungen/2023/2023–12-27_PM_Anlage_DKI-Krankenhaus-Barometer_2023.pdf

2Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern, Pro­jekt­stu­die „Zukunft der Kran­ken­häu­ser, Aus­wir­kungs­ana­ly­se zum zwei­ten Ent­wurf für das Kran­ken­haus­ver­sor­gungs­ver­bes­se­rungs­ge­setz – KHVVG (Stand 13.11.2023)“, https://schlusskliniksterbenbayern.jimdofree.com/brosch%C3%BCren/

3Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern, Peti­ti­on „Kei­ne Kli­nik­schlie­ßuun­gen mit Lau­ter­bachs Regie­rung­kom­mis­si­on, https://​weact​.cam​pact​.de/​p​e​t​i​t​i​o​n​s​/​k​e​i​n​e​-​k​l​i​n​i​k​s​c​h​l​i​e​s​s​u​n​g​e​n​-​m​i​t​-​l​a​u​t​e​r​b​a​c​h​s​-​r​e​g​i​e​r​u​n​g​s​k​o​m​m​i​s​s​ion, Peti­ti­on „Die Kran­ken­haus­ver­sor­gung in Bay­ern ist gefähr­det – Nein zu Lau­ter­bachs Kran­ken­haus­re­form“, https://​www​.open​pe​ti​ti​on​.de/​p​e​t​i​t​i​o​n​/​o​n​l​i​n​e​/​d​i​e​-​k​r​a​n​k​e​n​h​a​u​s​v​e​r​s​o​r​g​u​n​g​-​i​n​-​b​a​y​e​r​n​-​i​s​t​-​g​e​f​a​e​h​r​d​e​t​-​n​e​i​n​-​z​u​-​l​a​u​t​e​r​b​a​c​h​s​-​k​r​a​n​k​e​n​h​a​u​s​r​e​f​orm

4Bünd­nis Kli­ni­k­ret­tung, Selbst­ko­sten­deckung der Kran­ken­häu­ser, https://www.gemeingut.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/2022–10_Studie_Selbstkostendeckung_Buendnis_Klinikrettung.pdf

5Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern, Video „Lau­ter­bachs gebro­che­ne Ver­spre­chen zur Kran­ken­haus­re­form“, https://​you​tu​.be/​X​A​D​L​I​B​s​V​CPQ