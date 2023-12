Die Kir­che in stim­mungs­vol­les Licht getaucht, die Kon­zert­be­su­cher fül­len lang­sam die Bän­ke und sind in erwar­tungs­vol­ler Vor­freu­de. Nach­dem Pfar­rer Janek ein paar Wor­te der Begrü­ßung aus­ge­spro­chen hat, eröff­ne­te das Haupt­or­che­ster des Musik­ver­eins Zap­fen­dorf unter der Lei­tung von Die­ter Schwartz das all­jähr­li­che Kon­zert zum drit­ten Advent mit „Noah‘s Ark“ (B. Apper­mont). Das Stück, bestehend aus vier Sät­zen, han­delt von der bibli­schen Geschich­te, in der Noah mit sei­ner Arche ver­sucht, alle Tier­ar­ten vor der Sint­flut zu retten.

Mit „Nobo­dy knows“ (Z. Bitt­mar), einem ame­ri­ka­ni­schen Spi­ri­tu­al, trans­por­tier­te das Orche­ster über ein soli­sti­sches Saxo­phon­quar­tett Ver­zweif­lung, Wür­de und Hoff­nung in den Zuhö­rer­raum. Eine Beson­der­heit in die­sem Jahr stell­te der Ein­be­zug der „Maa­to­nix“, dem Nach­wuchs­or­che­ster des Ver­eins, in das Kon­zert­pro­gramm dar: zusam­men mit dem Haupt­or­che­ster spiel­ten sie die bekann­te Melo­die von „Toch­ter Zion“ (G.F. Hän­del, arr. D. Schwartz) sowie dar­auf­fol­gend allei­ne von der Empo­re aus zwei wei­te­re Stücke.

Zusätz­li­che Höhe­punk­te des Kon­zerts waren „Lux Aurum­que“ (E. Whi­tacre), in wel­chem Har­mo­nie und Dis­har­mo­nie sanft inein­an­der über­ge­hen und „Christ­mas Lati­na“, mit wel­chem Kom­po­nist James L. Hosay bekann­te Weih­nachts­lie­der latein­ame­ri­ka­nisch inter­pre­tier­te und zu einem Med­ley vereinte.

Nach Aus­klin­gen des Schluss­ak­kords setz­te ein aus­gie­bi­ger Applaus ein. Mit beweg­ten Gesich­tern und anhal­ten­der Begei­ste­rung begrüß­ten die Zuhö­rer die bei­den musi­ka­li­schen Zuga­ben. Mit „Simon and Gar­fun­kel“ (arr. K. Gäb­le) sowie der trö­sten­den, zum Besin­nen anre­gen­den Melo­die von „Tråg mi, Wind“ (C. Dreo) ver­ab­schie­de­ten sich die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker schließ­lich und been­de­ten das Kon­zert. Vie­le Besu­cher ver­weil­ten anschlie­ßend noch bei Glüh­wein und Plätz­chen an der Kir­che und lie­ßen den Kon­zert­abend gemein­sam ausklingen.

Vie­len Dank allen Kon­zert­be­su­chern fürs Kom­men, Zuhö­ren und für die Unter­stüt­zung im ver­gan­ge­nen Jahr.