Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Unter Andro­hung von Schlä­gen for­dert der Vater einen Weihnachtsbesuch

Wegen Gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und Nöti­gung ermit­telt die Erlan­ger Poli­zei gegen einen 39-jäh­ri­gen Mann aus Nürn­berg, der am 2. Weih­nachts­fei­er­tag sei­nen 15-jäh­ri­gen Sohn unter Andro­hung von Schlä­gen zu einem Besuch aufforderte.

Der 39-Jäh­ri­ge mel­de­te sich am Diens­tag bei sei­nem Sohn und for­der­te ihn zu einem Besuch zu einem Weih­nachts­es­sen auf. Für den Fall, dass sein Sohn ihn nicht besu­chen wür­de, droh­te er ihn Schlä­ge an. Nach­dem der 15-Jäh­ri­ge dem Ansin­nen sei­nes Vaters nicht nach­kam, tauch­te sein Vater am spä­ten Nach­mit­tag an der Woh­nung in Erlan­gen auf. Sogleich begann der Mann sei­nen Sohn auf das Übel­ste zu belei­di­gen und griff ihn auch tät­lich an. Der 39-Jäh­ri­ge trak­tier­te sei­nen Sohn mit Schlä­gen und Trit­ten. Erst als die Groß­mutter des 15-Jäh­ri­gen ein­griff, ließ der aggres­si­ve Vater von sei­nem Sohn ab.

Bei den Angrif­fen erlitt der Jun­ge glück­li­cher­wei­se nur leich­te Verletzungen.

Die alar­mier­ten Poli­zei­be­am­ten spra­chen dem Vater einen län­ger­fri­sti­gen Platz­ver­weis sowie ein Kon­takt­ver­bot aus.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ein­bruch in Rohbau

Nie­dern­dorf – Im Zeit­raum vom 23.12.2023 – 26.12.2023 bra­chen unbe­kann­te Täter einen Rohbau/​Neubau eines frei­ste­hen­den Ein­fa­mi­li­en­hau­ses auf. Es wur­den ver­schie­de­ne Bau­ma­schi­nen ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs-/Sach­scha­den beläuft sich gesamt auf meh­re­re tau­send Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die PI Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.