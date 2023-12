Zum 01.01.2024 wird die Bet­ten­an­zahl der Stei­ger­wald­kli­nik von der­zeit 118 um 10 wei­te­re Bet­ten auf 128 erhöht. Die Bet­ten sind der Fach­rich­tung Psy­cho­so­ma­ti­sche Medi­zin und Psy­cho­the­ra­pie zugeordnet.

„Seit Jah­ren stei­gen die Zah­len der psy­cho­so­ma­ti­schen Erkran­kun­gen in Deutsch­land. Bun­des­weit erfüllt mehr als jeder vier­te Erwach­se­ne im Zeit­raum eines Jah­res die Kri­te­ri­en einer psy­chi­schen Erkran­kung“ Quel­le DGPPN. Die­se fast 18 Mil­lio­nen Men­schen sind auf der Suche nach ent­spre­chen­den The­ra­pien, sowohl ambu­lant als auch sta­tio­när. Die Geschäfts­füh­rung der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft will für die Bevöl­ke­rung der Regi­on aus­rei­chen­de The­ra­pie­plät­ze anbie­ten kön­nen und hat des­halb beim Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit, Pfle­ge und Prä­ven­ti­on (StMGP) einen Antrag auf Erhö­hung der Bet­ten­an­zahl gestellt. Der Baye­ri­sche Kran­ken­haus­pla­nungs­aus­schuss hat sich auf Vor­schlag des StMGP ein­stim­mig zugun­sten des Antrags ausgesprochen.

So ver­fügt die Fach­ab­tei­lung für Psy­cho­so­ma­ti­sche Medi­zin und Psy­cho­the­ra­pie an der Stei­ger­wald­kli­nik Bur­ge­brach ab dem 01.01.2024 über 40 Bet­ten, statt bis­her 30 Bet­ten. „Durch die Erhö­hung der Bet­ten­an­zahl zeigt das Staats­mi­ni­ste­ri­um, wel­chen Stel­len­wert psy­chi­sche Erkran­kun­gen haben. Mehr Men­schen kön­nen so einen sta­tio­nä­ren The­ra­pie­platz zur Behand­lung ihrer Erkran­kung erhal­ten.“, betont Chef­arzt Dr. med. C. Leh­ner sicht­lich erfreut. Auch Udo Kunz­mann, Geschäfts­füh­rer der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft und Seba­sti­an Götz, Betriebs­lei­ter der Stei­ger­wald­kli­nik wis­sen um die Wich­tig­keit der Ver­sor­gung psy­chi­scher Erkran­kun­gen, die nun mit 10 wei­te­ren The­ra­pie­plät­zen den Men­schen in der Regi­on Bam­berg ange­bo­ten wer­den kann.