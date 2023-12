Frei­tag, 26. Janu­ar 2024, 19:30 Uhr im Gast­haus Sponsel

Ver­nis­sa­ge mit Danie­la Schreiber

Musi­ka­lisch beglei­tet von Eva & Frank mit Gesang und Gitarre

Danie­la Schrei­ber, jung und krea­tiv, malt mit Far­ben bun­ter als der Regen­bo­gen. Tie­re, Men­schen in uner­war­te­tem Umfeld, auch mit Comic-Cha­rak­ter, fin­den bei ihr den Weg auf die Lein­wand. Die stän­di­ge Suche nach neu­en Inspi­ra­tio­nen und Ideen beglei­ten sie tag­täg­lich in ihrem Leben. Das spie­geln auch ihre Wer­ke wider. Immer etwas ande­res. Ob Acryl­far­be, Struk­tur­pa­sten, Sprüh­far­be, Blei­stift oder Koh­le – es gibt kein „zu viel“, kein „zu groß“ oder „zu bunt“. Sie malt so, wie sie sich fühlt, und was ihr Freu­de berei­tet. Musi­ka­lisch umrahmt wird die Ver­nis­sa­ge von Eva & Frank. Ein­tritt frei | so wie frü­her geht der Hut um. Wegen der hohen Nach­fra­ge sind ver­bind­li­che Vor­re­ser­vie­run­gen nötig.

Frei­tag, 16. Febru­ar 2024, 19:30 Uhr im Gast­haus Sponsel

Wirts­haus­sin­gen mit David Saam

Geleb­te Wirts­haus­kul­tur im Sponsel

Wir laden ein zu einem gesel­li­gen Abend der ganz beson­de­ren Art. Allein Vor­sin­gen in der Schu­le war doof? Vor­sin­gen vor der Klas­se war pein­lich? Vor­sin­gen war gestern! An die­sem Abend dür­fen alle gemein­sam, ohne Rück­sicht auf Ver­lu­ste oder fal­sche Töne, schmet­tern. Nur die Freu­de am Sin­gen zählt! Gesun­gen wird, was Spaß macht! Und das zu Live-Musik von ech­ten Musi­kern. David Saam von Box­ga­lopp bringt Wirts­haus-Hits aus meh­re­ren Jahr­hun­der­ten mit. Die Tex­te muss kei­ner aus­wen­dig ken­nen, die wer­den natür­lich serviert.

Ein­tritt frei | so wie frü­her geht der Hut um. Wegen der hohen Nach­fra­ge sind ver­bind­li­che Vor­re­ser­vie­run­gen nötig.

Frei­tag, 23. Febru­ar 2024, 19:00 Uhr

Bock­bier­an­stich mit Lesung, Musik von „Dadaraa”

„Geschich­te und Geschich­ten“ vom alten Wirt Fritz Spon­sel. Beglei­tet wird der Abend von der Musik­grup­pe Dadaraa.

Ein­tritt frei | so wie frü­her geht der Hut um. Wegen der hohen Nach­fra­ge sind ver­bind­li­che Vor­re­ser­vie­run­gen nötig.

Frei­tag, 15. März 2024, 19:00 Uhr im Gast­haus Sponsel

Wirts­haus­quiz mit Wal­de­mar Hof­mann – musi­ka­lisch unter­malt durch die Bierlangblosn

Mit­ma­chen lohnt sich! Zu erra­ten sind alte Mund­art­be­grif­fe aus Ehraboch und Umge­bung. Den besten Mund­art­ken­nern win­ken inter­es­san­te Preise.

Ein­tritt frei | so wie frü­her geht der Hut um. Wegen der hohen Nach­fra­ge sind ver­bind­li­che Vor­re­ser­vie­run­gen nötig.

Frei­tag, 22. März 2024, 19:00 Uhr im Gast­haus Sponsel

The Crown Jewels – Coun­try time beim Sponsel

The Crown Jewels – das sind Moni­ka Roma­nov­ska (Gesang, Gei­ge, Man­do­li­ne, Gitar­re, Per­cus­sion) und Stef­fi Gläs­ser (Gesang, Gitar­re, Bass, Kick­box). Ihr Reper­toire besteht über­wie­gend aus tra­di­tio­nel­len Coun­try­songs und reicht u.a. von John­ny Cash, Hank Wil­liams und Dol­ly Par­ton über Mary Cha­pin-Car­pen­ter und CCR bis hin zu den Dixie Chicks. Dar­über hin­aus haben die bei­den auch immer etwas Rock‘n‘Roll, Rock und auch eige­ne Stücke dabei. Ein­tritt 12 €, Kar­ten sind erhält­lich im Gast­haus Spon­sel Kirch­eh­ren­bach und in der Buch­hand­lung ‘s blaue Stäf­fa­la, Wies­ent­str. 1, Forchheim.

Frei­tag, 19. April 2024, 19:00 Uhr im Gast­haus Sponsel

„Gar Ver­gnüg­li­ches …“ – Lesung – unter­malt mit Bil­dern und Musik

Freu­en Sie sich auf einen ver­gnüg­li­chen Abend mit Georg Neu­tz­ner, der Lusti­ges von Hans Sachs, Karl Valen­tin, eini­gen ande­ren und auch Eige­nes lesen, sowie dazu pas­sen­de Bil­der zei­gen wird. Des Wei­te­ren hören wir „unter­schied­li­che, spaß­haf­te, doch ehr­ba­re Lie­der“ von den Eber­mann­städ­ter Pfei­fen, die mit Flö­ten, Trom­meln, Gitar­re und Gesang u.a. aus der Eber­mann­städ­ter Lie­der­hand­schrift (um 1750) zur ver­gnüg­li­chen Unter­hal­tung bei­tra­gen wer­den. Ein­tritt frei | so wie frü­her geht der Hut um. Wegen der hohen Nach­fra­ge sind ver­bind­li­che Vor­re­ser­vie­run­gen nötig.