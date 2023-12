Vor aus­ver­kauf­ten Haus tra­fen die Bam­berg Bas­kets am Mitt­woch zuhau­se im Ober-/Un­ter­fran­ken-Der­by auf die Würz­burg Bas­kets. Nach­dem am ver­gan­ge­nen Frei­tag gegen Tübi­gen defi­ni­tiv mehr drin gewe­sen wäre, woll­te man den Fans ein ver­söhn­li­ches Jah­res­en­de „besche­ren“ und ein vor­ge­zo­ge­nes Sil­ve­ster­feu­er­werk zün­den. Als Tabel­len­fünf­ter gin­gen die Würz­bur­ger als „haus­ho­her Favo­rit“ gegen die Haus­her­ren (Tabel­len­zwölf­ter) in die Partie.

Ein Auf­takt nach „Maß“ hät­te es eigent­lich wer­den sol­len, doch die Würz­bur­ger Bas­ket­bal­ler gin­gen schnell rela­tiv deut­lich mit 2:11 in Füh­rung; ein Vor­sprung, der Head­coach Oren Amiel so gar nicht gefiel. Doch damit nicht genug. Die Würz­bur­ger bau­ten ihre Füh­rung wei­ter aus. Drei Minu­ten vor dem Ende des ersten Vier­tel stand es schließ­lich 9:21 aus Sicht der Bam­ber­ger. Zu unge­nau kamen vie­le Wür­fe der Bam­ber­ger. Der End­stand: 13:23.

Dann star­te­te Bam­berg die Auf­hol­jagd und kam in einem ersten Schritt sogar bis auf 20:23 an die Würz­bur­ger her­an. Als Bam­berg nach einer ful­mi­nan­ten Auf­hol­jagd sogar mit 26:25 in Füh­rung ging, ver­wan­del­te sich die Bam­ber­ger Hal­le in einen wah­ren Hexen­kes­sel. Kein Wun­der also, dass der Würz­bur­ger Trai­ner sei­ne Jungs um sich schar­te und ihnen ins Gewis­sen rede­te. Es ent­wickel­te sich ein wah­rer Bas­ket­ball-Kri­mi. Kurz vor Schluss des zwei­ten Vier­tel erhöh­te Bam­berg per Frei­wurf sogar noch auf 31:28 und konn­te qua­si mit dem Schluss­pfiff den Vor­sprung sogar noch auf 33:28 aus­bau­en. Damit nicht genug: Bam­berg leg­te sogar noch­mals mit einem Zwei­er zur viel umju­bel­ten 35:28-Führung nach. Danach ging es in die, zu die­sem Zeit­punkt, wohl­ver­dien­te Halbzeitpause.