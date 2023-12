Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Land­rats­am­tes beschen­ken 110 Kin­der im Landkreis

Kin­dern zu Weih­nach­ten Wün­sche zu erfül­len und damit Freu­de ver­brei­ten – das ist das Ziel der all­jähr­li­chen Akti­on „Wunsch­baum“, wel­che im Land­rats­amt auch in die­sem Jahr vom Per­so­nal­rat in Zusam­men­ar­beit mit dem Jugend­amt auf die Bei­ne gestellt wor­den ist. 110 Kin­der aus dem Land­kreis hat­ten ihre Wün­sche dafür ange­mel­det und bekom­men in die­sen Tagen ihre Geschen­ke über­reicht. Sie stam­men aus Fami­li­en, die nur sehr weni­ge Wün­sche erfül­len können.

Die Palet­te der Wün­sche der Kin­der und Jugend­li­chen waren auch in die­sem Jahr sehr viel­fäl­tig und rei­chen von Spiel­sa­chen, Kuschel­tie­ren, Pup­pen, über Mal- und Bastel-Mate­ria­li­en, bis hin zu Gut­schei­nen von Beklei­dungs­ge­schäf­ten oder Drogeriemärkten.

Per­so­nal­rats­vor­sit­zen­der Phil­ipp Bier­sack: „Unse­re Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen haben auch in die­sem Jahr wie­der eine unglaub­li­che Spen­den­be­reit­schaft und Krea­ti­vi­tät beim Ver­packen gezeigt. Die Logi­stik war wie­der eine ech­te Meisterleistung.“

Zu den Fami­li­en gebracht wer­den die Geschen­ke durch das Team des Jugend­amts. Stell­ver­tre­ten­der Lei­ter, Jörg Schöf­fel: „Unser Team freut sich jedes Jahr wie­der, dass wir den Fami­li­en und ins­be­son­de­re den Kin­dern, die wir übers Jahr betreu­en und viel­fäl­tig unter­stüt­zen auch mal eine klei­ne Freu­de machen kön­nen. Wir sind des­halb unse­ren Kol­le­gen und dem Per­so­nal­rat super dank­bar für die­se Akti­on und das Enga­ge­ment für die­se Fami­li­en und unse­re Arbeit.“

Land­rat Peter Berek wur­de beim offi­zi­el­len Foto gleich von einer jun­gen Dame in Beschlag genom­men, die mit ihm kur­zer­hand einen kur­zen Spa­zier­gang durch das Foy­er des Land­rats­am­tes unter­nahm, bevor sie mit strah­len­den Augen ein gro­ßes und lie­be­voll ver­pack­tes Päck­chen aus sei­nen Hän­den über­reicht bekam. „Ich fin­de das eine so herz­li­che Idee, die genau dem Gedan­ken von Weih­nach­ten ent­spricht“, sag­te Peter Berek im Anschluss. „Jeman­den, den man gar nicht kennt, eine Freu­de machen zu kön­nen – das berei­tet mei­nem Team und mir min­de­stens genau­so viel Freu­de, wie dem Kind, das beschenkt wird. In die­ser Akti­on zeigt sich auch der Geist unse­res Hauses.“