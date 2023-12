Ein­la­dung: Am zwei­ten Weih­nachts­fei­er­tag, 26. Dezem­ber 23 fin­det um 17:00 Uhr das Weih­nachts­kon­zert des Gesang­ver­ein Ein­tracht Forch­heim in der Stadt­pfarr­kir­che St. Mar­tin Forch­heim statt. Ein bun­tes Pot­pour­ri an Weih­nachts­lie­dern unter dem Mot­to „Fröh­li­che Weih­nacht über­all“ erwar­tet die Zuhö­rer. Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung. Der Ein­tritt ist frei.