In einer fest­li­chen Atmo­sphä­re fei­er­te die Gemein­de Buben­reuth vor­ge­stern Abend ihre tra­di­tio­nel­le Weih­nachts­fei­er am Eichen­platz. Die Ver­an­stal­tung wur­de musi­ka­lisch von der Eger­län­der Gei­gen­bau­er­ka­pel­le und dem Eger­län­der Hei­mat­chor umrahmt. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Buben­reuth sorg­te mit dem Ver­kauf von Kin­der­punsch und Glüh­wein für das leib­li­che Wohl der Besucher.

Die Eger­län­der Gei­gen­bau­er­ka­pel­le und der Eger­län­der Hei­mat­chor tru­gen mit ihren Dar­bie­tun­gen maß­geb­lich zur fest­li­chen Stim­mung bei. Die har­mo­ni­sche Zusam­men­ar­beit der musi­ka­li­schen Grup­pen ver­lieh der Weih­nachts­fei­er einen kul­tu­rel­len und tra­di­tio­nel­len Touch.

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Buben­reuth enga­gier­te sich nicht nur für die Sicher­heit der Besu­cher, son­dern ver­wöhn­te die­se auch mit duf­ten­dem Kin­der­punsch und wär­men­dem Glüh­wein. Die Köst­lich­kei­ten tru­gen dazu bei, die Käl­te des Abends zu ver­trei­ben und die Her­zen zu erwärmen.

Bür­ger­mei­ster Nor­bert Stumpf sowie Ver­tre­ter der Kir­che hiel­ten fest­li­che Anspra­chen, die die Bedeu­tung von Gemein­schaft und Tra­di­ti­on in der Weih­nachts­zeit beton­ten. Die Wor­te der Red­ner fan­den bei den Anwe­sen­den gro­ßen Anklang und ver­stärk­ten das Gemeinschaftsgefühl.

Die Wur­zeln die­ser fest­li­chen Zusam­men­kunft rei­chen in die Nach­kriegs­jah­re zurück, als die hei­mat­ver­trie­be­nen Eger­län­der Gei­gen­bau­er aus Schön­bach und Umge­bung am Eichen­platz zusam­men­ka­men. Auf­grund ihrer Armut ver­sam­mel­ten sie sich um einen klei­nen Christ­baum und fei­er­ten hier gemein­sam den Hei­li­gen Abend. Die­se histo­ri­sche Ver­bun­den­heit ver­leiht der Weih­nachts­fei­er in Buben­reuth eine beson­de­re Tie­fe und Bedeutung.

Die dies­jäh­ri­ge Weih­nachts­fei­er am Eichen­platz wird als ein wei­te­res Kapi­tel in der Geschich­te der Gemein­de Buben­reuth ein­ge­hen – ein Fest der Tra­di­ti­on, der Gemein­schaft und der fest­li­chen Freu­de, dass die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner in Erin­ne­rung behal­ten werden.

Jochen Schu­ster, Pres­se­stel­le Feu­er­wehr Bubenreuth