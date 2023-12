Bei einem Dach­stuhl­brand in Hoch­stadt am 1. Weih­nachts­fei­er­tag hat eine vier­köp­fi­ge Fami­lie bestehend aus Oma (80) und einer 37-jäh­ri­gen Mut­ter mit 2 Kin­dern (6 und 17 Jah­re) nicht nur ihr Dach über dem Kopf, son­dern auch den Groß­teil ihres Hab und Guts ver­lo­ren. Zwi­schen­zeit­lich konn­te teil­wei­se Klei­dung über das BRK orga­ni­siert wer­den (vie­len Dank hier­für an die­ser Stel­le) und die Fami­lie konn­te bei Freun­den und Ver­wand­ten unter­ge­bracht werden.

Wann das Haus wie­der bewohn­bar sein wird, ist noch unklar.

Wir möch­ten die Fami­lie unter­stüt­zen und ver­su­chen, die erste Not zu lin­dern und Spen­den sam­meln, um die Grund­be­dürf­nis­se zu decken, ein neu­es Zuhau­se auf­zu­bau­en und ihre Lebens­grund­la­ge wie­der­her­zu­stel­len. Kurz: einen Neu­start ins neue Jahr 2024 ermöglichen.

Hier­bei geht es nicht um die Höhe der Spen­den, auch Klein­be­trä­ge erfül­len ihren Zweck. Wenn Ihr spen­den wollt, bit­te auf das fol­gen­de Kon­to überweisen:

Feu­er­wehr Lich­ten­fels e.V.

DE06 7835 0000 0092 5164 26

Spar­kas­se Coburg-Lichtenfels

Spen­den­zweck: Brand Hochstadt

Die Vor­stand­schaft der Feu­er­wehr Lich­ten­fels wird die ein­ge­gan­ge­nen Gel­der eins zu eins an die Fami­lie weiterreichen.

Flo­ri­an Helmbrecht

Stllv. Kom­man­dant

Feu­er­wehr Lichtenfels