Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fahr­rad­dieb­stahl

COBURG. Am 25.12.2023 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Hei­lig­kreuz­stra­ße ein mit einem Schloss ver­sperr­tes Cross­trek­king­rad. Das Rad hat die Far­be rot-schwarz mit schwar­zen Fel­gen von der Mar­ke „Trek“. Das Fahr­rad hat einen Zeit­wert von 250 Euro. Wer konn­te etwas beob­ach­ten? Bit­te mel­den sie sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0

Auto­fah­rer ver­un­glückt tödlich

A 73 / EBERS­DORF, LKR. COBURG. Am Mon­tag­nach­mit­tag ver­un­glück­te ein Auto­fah­rer bei einem Ver­kehrs­un­fall auf der A 73. Er erlag noch an der Unfall­stel­le sei­nen Verletzungen.

Der 88-Jäh­ri­ge befuhr am Mon­tag­nach­mit­tag mit sei­nem Mer­ce­des die A 73 Rich­tung Nor­den. Gegen 15 Uhr kam er zwi­schen den Anschluss­stel­len Ebers­dorf bei Coburg und Röden­tal allein­be­tei­ligt nach rechts von der Fahr­bahn ab, kol­li­dier­te mit einem Leit­pfo­sten und über­schlug sich mehr­mals an der Böschung. Der Mann starb trotz Reani­ma­ti­on noch an der Unfall­stel­le. Kräf­te der Ver­kehrs­po­li­zei Coburg und der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg, der Feu­er­wehr und des Ret­tungs­dien­stes sowie ein Not­arzt­team waren vor Ort. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft kam auch ein Gut­ach­ter zur Unfallört­lich­keit, um die Poli­zei bei der Klä­rung der Unfall­ur­sa­che zu unter­stüt­zen. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Für die Dau­er der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me sperr­ten die Ein­satz­kräf­te die A 73 Rich­tung Nor­den für rund eine Stunde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Dro­gen im Straßenverkehr

Kro­nach – Bei der Fahr­zeug­kon­trol­le eines 39.jährigen Fahr­zeug­füh­rers, konn­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Test ergab ein posi­ti­ves Ergeb­nis auf Koka­in. Den Mann erwar­tet ein Buß­geld und ein Fahrverbot.