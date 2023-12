Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Ein Auto­auf­bruch wur­de der Poli­zei aus der Klo­ster-Banz-Stra­ße gemel­det. Ein Unbe­kann­ter schlitz­te das Stoff­dach eines Cabri­os auf und ver­such­te so in das Inne­re des Fahr­zeugs zu gelan­gen. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf 3000,- Euro geschätzt, das Gan­ze pas­sier­te am Mon­tag zwi­schen 11 und 15 Uhr.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Bam­berg. Erheb­li­chen Sach­scha­den, näm­lich über 50000,- Euro, ver­ur­sach­te am Diens­tag, um 02.40 Uhr, ein Pkw-Fah­rer am Lau­ban­ger. Beim Abbie­gen von der Hall­stadter Stra­ße aus hat­te der 20-jäh­ri­ge die Kon­trol­le über sei­nen Sport­wa­gen ver­lo­ren und war gegen eine Stra­ßen­la­ter­ne geprallt. Der Wagen blieb total beschä­digt lie­gen, der Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de leicht ver­letzt. An der Later­ne ent­stand ledig­lich gerin­ger Schaden.

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Am Mon­tag, gegen 17.45 Uhr, tou­chier­te ein Auto­fah­rer am Ber­li­ner Ring die Leit­plan­ke. Ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von 500,- Euro zu küm­mern setz­te der 56-jäh­ri­ge aller­dings sei­ne Fahrt fort. Der Unfall war jedoch von einem auf­merk­sa­men Zeu­gen beob­ach­tet wor­den, der umge­hend die Poli­zei kon­tak­tier­te. Der 56-jäh­ri­ge wur­de im Rah­men einer Fahn­dung von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten, ein Alko­hol­test ergab einen Wert von 1,2 Pro­mil­le. Nach einer fäl­li­gen Blut­ent­nah­me muß­te der Unfall­fah­rer noch sei­nen Füh­rer­schein abge­ben. Ins­ge­samt ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 2500,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Son­sti­ges

HIRSCHAID. Im Bereich Hirschaid / Röbers­dorf fiel einer 41-jäh­ri­gen Anwoh­ne­rin ein Köder auf, wel­cher auf ihrem Grund­stück lag. Bevor ein Hund ver­letzt wur­de, konn­te die­ser ent­fernt werden.

Wer konn­te Beob­ach­tun­gen machen? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ach­tung Wild­wech­sel – Fuß vom Gas

A 73 Bereich Hirschaid, Lkr. Bam­berg. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg ver­zeich­net aktu­ell eine Häu­fung von Wild­un­fäl­len ins­be­son­de­re im Bereich der A 73 zwi­schen Bam­berg und Forch­heim. Allein zwi­schen Hei­lig­abend und dem zwei­ten Weih­nachts­fei­er­tag muss­ten die Beam­ten zu 5 Unfäl­len aus­rücken, die im Zusam­men­hang mit Wild­tie­ren stan­den. Der Gesamt­scha­den dürf­te sich auf über 15.000.- Euro belau­fen. Die Poli­zei appel­liert des­halb an alle Ver­kehrs­teil­neh­mer, beson­ders zur Nacht­zeit defen­siv und vor­aus­schau­end zu fah­ren. Neben dem Eigen­scha­den droht beim Zusam­men­stoß mit auf der Fahr­bahn ste­hen­den oder lie­gen­den Tie­ren zusätz­lich auch noch ein Buß­geld auf­grund der nicht ange­pass­ten Geschwindigkeit.

Mit Schlan­gen­li­ni­en und Alko­hol auf der Auto­bahn unterwegs

A 73, Hirschaid, Lkr. Bam­berg. Die Vor­freu­de auf den Hei­li­gen Abend hat­te offen­sicht­lich ein 58 jäh­ri­ger Auto­fah­rer aus dem Land­kreis Bam­berg in der Nacht vom Frei­tag auf Sams­tag etwas miss­ver­stan­den. Weit nach Mit­ter­nacht fiel er mit sei­nem Fahr­zeug auf der A 73 zwi­schen Bam­berg und Hirschaid auf, da er in deut­li­chen Schlan­gen­li­ni­en unter­wegs war. Als die Beam­ten der Bam­ber­ger Auto­bahn­po­li­zei den Fah­rer in Hirschaid kon­trol­lier­ten, stand er merk­lich unter Alko­hol­ein­fluss. Ein Alko­test zeig­te einen Wert von 1,5 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me, die Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins und das Ein­be­hal­ten der Fahr­zeug­schlüs­sel die Fol­ge war.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht Nachtrag

Eber­mann­stadt. Am 20.12.2023 kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall, bei dem sich der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le ent­fern­te. Ein BMW-Fah­rer ran­gier­te von den Park­plät­zen vor dem „Gym­na­si­um-Frän­ki­sche-Schweiz“ rück­wärts aus einer Park­lücke. Hier­bei tou­chier­te der Fahr­zeug­füh­rer einen gepark­ten Pkw Audi, der im Bereich Georg-Wag­ner-Stra­ße / Adolf-Sey­fried-Stra­ße am rech­ten Stra­ßen­rand stand. Bis­lang unbe­kann­te Pas­san­ten konn­ten den Ver­kehrs­un­fall beob­ach­ten, erkann­ten das Kenn­zei­chen des Unfall­ver­ur­sa­chers und teil­ten die­ses dem Eigen­tü­mer des beschä­dig­ten Pkw Audi mit. Die Unfall­zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09194/73880 in Ver­bin­dung zu setzen.

Rausch­gift

Pretz­feld. Offen­sicht­lich das fal­sche Weih­nachts­ge­schenk hat­te sich ein Duo aus Pretz­feld aus­ge­sucht. Einem 61-jäh­ri­ger und einer 30-jäh­ri­gen bekam der Kon­sum von Mari­hua­na nicht, so dass sie den Ret­tungs­dienst benö­tig­ten. Die eben­falls hin­zu­ge­zo­ge­ne Strei­fe der PI Eber­mann­stadt stell­te eine gerin­ge Men­ge Rausch­gift sicher. Ein Straf­ver­fah­ren ist die Folge.

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Im Orts­teil Nie­derm­irsberg park­te ein 33-jäh­ri­ger sei­nen Pkw in einer Hof­ein­fahrt. Offen­sicht­lich hat­te er jedoch ver­ges­sen, die Hand­brem­se aus­rei­chend anzu­zie­hen. Des­halb roll­te der Pkw die abschüs­si­ge Stra­ße hin­ab und tou­chier­te zunächst einen gepark­ten Pkw, bis er an einer Haus­wand zu ste­hen kam. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mon­tag, gegen 14.30 Uhr, wur­de am Bus­häus­chen beim Ker­s­ba­cher Bahn­hof eine Glas­schei­be zer­stört. Ein Täter ist bis­lang nicht bekannt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 750 Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim entgegen.

Forch­heim. Am Abend des 1. Weih­nachts­fei­er­ta­ges, wur­de bei den Umzieh­ka­bi­nen auf der Sport­in­sel, eine ver­bo­te­ne Grill­fei­er mit­ge­teilt. Tei­le der Grup­pe, bestehend aus 15 bis 17jährigen Män­nern, zeig­ten ein reni­ten­tes und durch kör­per­li­chen Ein­satz aggres­si­ves Ver­hal­ten gegen­über den Poli­zei­be­am­ten und muss­ten gefes­selt wer­den. Durch Hin­zu­zie­hen wei­te­rer Ein­satz­kräf­te konn­te die Lage sta­bi­li­siert wer­den. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung eines 16jährigen, wur­de eine gestoh­le­ne Scheck­kar­te, sowie ein Mes­ser mit fest­ste­hen­der Klin­ge auf­ge­fun­den. Die Klin­gen­län­ge der Stich­waf­fe betrug knapp 27 cm. Die jun­gen Män­ner müs­sen sich nun wegen ver­schie­den­ster Straf­ta­ten verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

Ober­lang­heim. Am 25.12.2023, in der Zeit zwi­schen 11:00 Uhr – 12:50 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen sil­ber­nen Opel Cor­sa, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz einer Gast­wirt­schaft in der Uet­zin­ger Stra­ße 2 in Ober­lang­heim geparkt war. Durch den Ver­kehrs­un­fall brach das lin­ke Rück­licht des Opels. Der Sach­scha­den wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Dach­stuhl­brand in Hoch­stadt am Main

Am 25.12.2023 gegen 21:30 Uhr geriet ein Ein­fa­mi­li­en­haus in der Hut­weids­tra­ße in Hoch­stadt am Main aus bis­lang unbe­kann­ten Grün­den in Brand. Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand brach im Dach­ge­schoss des Anwe­sens der Brand aus. Durch den Brand wur­de der Dach­stuhl des Hau­ses kom­plett zer­stört. Die Anwoh­ner konn­ten selbst­stän­dig das Objekt ver­las­sen. Ledig­lich eine Anwoh­ne­rin zog sich eine leich­te Rauch­gasin­to­xi­ka­ti­on zu und muss­te vor Ort medi­zi­nisch behan­delt wer­den. Der Brand wur­de durch meh­re­re Feu­er­weh­ren des Land­krei­ses Lich­ten­fels gelöscht. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 200 000 Euro.