Rota­ry Club Kulm­bach spen­diert Schall­schutz­kopf­hö­rer im Wert von 600 Euro. In einer klei­nen Fei­er­stun­de bedank­te sich die Wer­ner-Grampp-Schu­le des AWO För­der­zen­trums in Kulm­bach für eine groß­zü­gi­ge Spen­de an Schall­schutz­kopf­hö­rern beim Rota­ry Club Kulm­bach. „Pro­be­tra­gen“ war im Bei­sein der stell­ver­tre­ten­den Schul­lei­tung Mar­ti­na Kal­ke gleich bei drei Kin­dern ange­sagt. Musi­ka­lisch umrahm­te ein Teil des Schul­cho­res die Fei­er­stun­de. Herz­li­chen Dank für die­se schö­ne Geste!