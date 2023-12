Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Frei­tag, 29. Dezem­ber, 19 Uhr, alle Geschichts­in­ter­es­sier­ten zu einem Online-Vor­trag ein. Der Bam­ber­ger Kunst­hi­sto­ri­ker Robert Schä­fer refe­riert über den Künst­ler Gustav See­ber­ger (1812–1888).

Der Hand­wer­ker­sohn aus Markt­red­witz besuch­te die Kunst­schu­le in Nürn­berg und die Aka­de­mie der Kün­ste in Mün­chen und avan­cier­te schließ­lich zum Pro­fes­sor an die­ser Aka­de­mie. Der Maler und Gra­fi­ker ist heu­te weit­ge­hend in Ver­ges­sen­heit gera­ten, in der zwei­ten Hälf­te des 19. Jahr­hun­derts aber zähl­te er zu den bekann­te­sten Archi­tek­tur­ma­lern sei­ner Zeit. Der Vor­trag schil­dert Leben und Werk See­ber­gers, der eine feste Grö­ße im Kreis der so genann­ten Münch­ner Schu­le war.

Der Vor­trag ist öffent­lich. Er ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung zugäng­lich. Die Zugangs­da­ten sind auf der Home­page des CHW unter dem Ter­min ange­ge­ben: www​.chw​-fran​ken​.de. Dort ist auch Infor­ma­ti­on über die wei­te­re Ver­eins­ar­beit zu finden.