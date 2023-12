Zur Bal­lett-Auf­füh­rung der eige­nen Kinder

Die Bal­lett­auf­füh­rung der eige­nen Kin­der besu­chen: Das ist der sehn­lich­ste Wunsch eines 53jährigen. Erst im Herbst erfährt bekommt er die Dia­gno­se einer schwer­sten Erkran­kung. Trotz allem das Wich­tig­ste: die­se Ver­an­stal­tung noch mit­er­le­ben zu kön­nen im Krei­se der Fami­lie und Ver­wand­ten, und das alles ganz knapp vor Weih­nach­ten und mit­ten hin­ein in den größ­ten Tru­bel. Nach einem herz­li­chen Ken­nen­ler­nen der Wunsch­er­fül­ler Robert Griebl und Nico­le Vor­rat geht es also mit dem Wün­sche­wa­gen los zum Ster­nen­haus in der Innen­stadt von Nürn­berg. Dort ange­kom­men, war­ten bereits Freun­de und Fami­lie mit ihren Eitritts­kar­ten für die Auf­füh­rung. Mit strah­len­den Augen ver­folgt der stol­ze Vater sei­ne bei­den Kin­der beim Tan­zen. Es ist für ihn ein beson­de­rer Moment, dabei zu sein, und er genießt das Zusam­men­sein mit Freun­den und Fami­lie sehr.

Nach der Auf­füh­rung geht es direkt zur Nürn­ber­ger Kin­der­weih­nacht ganz in der Nähe, wo Rai­ner sei­ne Kin­der beim Karus­sell­fah­ren beob­ach­ten kann. Danach gibt es für alle eine Run­de Glüh­wein. Genüss­lich trinkt auch er sei­ne Tas­se leer und lässt das Gesche­hen auf den Weih­nachts­markt auf sich wir­ken. Erschöpft, aber sehr glück­lich die­se beson­de­ren Stun­den im Fami­li­en­kreis erlebt zu haben. Die­ser Wunsch­fahrt­be­richt han­delt von der letz­ten Wunsch­fahrt des ASB-Wün­sche­wa­gen Franken/​Oberpfalz im Jahr 2023.

Noch ein­mal ans Meer fah­ren, einen letz­ten gemein­sa­men Aus­flug mit der Fami­lie erle­ben oder mit dem Fuß­ball­ver­ein des Her­zens im Sta­di­on mit­fie­bern – der Arbei­ter-Sama­ri­ter-Bund (ASB) erfüllt seit April 2019 schwerst­kran­ken Men­schen aus Fran­ken und der Ober­pfalz letz­te Wün­sche. Der Wün­sche­wa­gen hat seit­her 237 letz­te Her­zens­wün­sche erfüllt, davon 61 im Jahr 2023. Für die­se 61 letz­ten Wün­sche wur­den 45.739 Kilo­me­ter zurück­ge­legt. Ins­ge­samt waren es in die­sem Jahr 170 Wunsch­an­fra­gen. Vie­le die­ser ange­frag­ten Wunsch­fahr­ten waren bereits geplant und stan­den kurz vor der Erfül­lung, aber lei­der hat sich der Gesund­heits­zu­stand ein­fach zu schnell ver­schlech­tert und die Fahr­gä­ste sind vor Fahrt­an­tritt ver­stor­ben oder trau­ten sich die Fahrt nicht mehr zu. Gene­rell wird jeder Wunsch, der medi­zi­nisch und orga­ni­sa­to­risch umsetz­bar ist, wahr­ge­macht, teil­wei­se auch inner­halb weni­ger Stun­den oder Tage.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.wuen​sche​wa​gen​-fran​ken​-ober​pfalz​.de