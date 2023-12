14000 Stun­den im Zei­chen der Menschlichkeit

Die Mit­glie­der der Bereit­schaft Forch­heim des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes tra­fen sich zu ihrer weih­nacht­li­chen Fei­er mit Jah­res­ab­schluss. Zu Beginn begrüß­te Bereit­schafts­lei­ter Seba­sti­an Wolf die Anwe­sen­den und beton­te die Bedeu­tung der Zusam­men­kunft. Nach einer Gedenk­mi­nu­te für die ver­stor­be­nen Mit­glie­der wur­de ein Jah­res­rück­blick prä­sen­tiert, der drei beson­de­re Ereig­nis­se des ver­gan­ge­nen Jah­res hervorhob.

Übung und Real Fall zeig­te die Fle­xi­bi­li­tät der Helfer

Die Übung in Zusam­men­ar­beit mit der Feu­er­wehr Eggols­heim ist beson­ders in Erin­ne­rung geblie­ben: Kurz nach Beginn ereig­ne­te sich ein rea­ler Unfall, so dass die Übung abge­bro­chen und alle Mit­wir­ken­den von einer Minu­te auf die ande­re auf den Real Fall umschal­ten muss­ten. Dies zeig­te ein­drück­lich die hohe Ein­satz­be­reit­schaft und das umsich­ti­ge Han­deln der Einsatzkräfte.

Die sani­täts­dienst­li­che Absi­che­rung des Anna­fe­stes 2023, bei dem die Bereit­schaft Forch­heim eine bedeu­ten­de Rol­le spiel­te. Der Sani­täts­dienst wur­de in gewohn­ter Wei­se pro­fes­sio­nell durch­ge­führt und erfolg­te in enger Zusam­men­ar­beit mit ande­ren Gemein­schaf­ten und Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen. Die­se Zusam­men­ar­beit unter­strich die Effek­ti­vi­tät und Effi­zi­enz des Ein­sat­zes bei Großveranstaltungen.

Besuch der Ein­satz­or­te im Ahrtal

Ein Wochen­end­aus­flug ins Ahrtal, der den Besuch ver­schie­de­ner Ein­satz­stel­len wäh­rend des Ahrtal-Hoch­was­sers 2021 umfass­te war im Pro­gramm. Dabei infor­mier­ten sich die Teil­neh­mer vor Ort über die Ent­wick­lun­gen seit dem Hoch­was­ser und die Fort­schrit­te in der Wie­der­her­stel­lung. Ver­gnüg­li­che Stun­den ver­brach­ten die Teil­neh­mer beim Besuch des Wein­fe­stes in Der­n­au. Eine Füh­rung durch die Doku­men­ta­ti­ons­stät­te Regie­rungs­bun­ker run­de­te den Aus­flug am Sonn­tag­nach­mit­tag im Sep­tem­ber ab.

Eine stol­ze Statistik

Anschlie­ßend wur­de eine bemer­kens­wer­te Sta­ti­stik prä­sen­tiert: Ins­ge­samt wur­den im Jahr 2023 ein­drucks­vol­le 14000 Stun­den an ehren­amt­li­cher Arbeit von den enga­gier­ten Hel­fe­rin­nen und Hel­fern der BRK Bereit­schaft Forch­heim erbracht. Dabei lei­ste­ten 77 Akti­ve einen Bei­trag zu die­sem beein­drucken­den Ergeb­nis. Wolf nutz­te die Gele­gen­heit, um sich herz­lich bei allen Mit­glie­dern sowie den Lei­tungs- und Füh­rungs­kräf­ten für ihr uner­müd­li­ches Enga­ge­ment zu bedan­ken. Eben­so rich­te­te er sei­nen beson­de­ren Dank an die Ange­hö­ri­gen, die ihre Unter­stüt­zung stets gewäh­ren und ohne deren Rück­halt die­ses ehren­amt­li­che Enga­ge­ment nicht mög­lich wäre.

Nach dem Jah­res­rück­blick des Bereit­schafts­lei­ter folg­ten Gruß­wor­te von Bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel und vom Kreis­ver­bands­vor­sit­zen­dem Micha­el Fees, die die Bedeu­tung der Arbeit der Bereit­schaft in der Gemein­schaft wür­dig­ten und ihre Aner­ken­nung aus­spra­chen. Im wei­te­ren Ver­lauf der Fei­er wur­den ver­dien­te Mit­glie­der für ihre lang­jäh­ri­ge Treue und ihren Ein­satz geehrt. Beson­de­re Ehrung für Hil­fe im Ahrtal

Ein wei­te­rer Höhe­punkt der Ehrun­gen war danach die Über­rei­chung einer Aus­zeich­nung des DRK sowie der betrof­fe­nen Bun­des­län­der an die Ein­satz­kräf­te der Ahrtal-Kata­stro­phe. Die­se Aus­zeich­nung wür­dig­te den selbst­lo­sen Ein­satz und die uner­müd­li­che Hil­fe­lei­stung wäh­rend der schwe­ren Natur­ka­ta­stro­phe, bei der aus der Bereit­schaft Forch­heim 23 Hel­fe­rin­nen und Hel­fer vor Ort waren und die Men­schen in Not unter­stützt haben.

5 Jah­re

Mai­ke Distler, Stef­fen Heil, Mar­vin Ogol­la, Lui­sa Reuß sowie Lisa Schleicher

10 Jahre

Marc Schneider

20 Jahre

Hel­mut Karg, Sabi­ne Karg sowie Mar­kus Krüger.

25 Jah­re Ehren­adel in Silber

Edmund Hant­ke und Armin Schmidtlein

Ehren­zei­chen der Bereitschaften

Andre­as Lunz (Aner­ken­nung für sein Enga­ge­ment im Bereich Infor­ma­ti­on und Kommunikation).

Lukas Lunz (vor­bild­li­che Jugendarbeit)

Marc Schnei­der (her­aus­ra­gen­de Arbeit in der Klei­der­kam­mer und sei­nen Ein­satz im Kri­sen­stab wäh­rend der Corona-Pandemie)

Seba­sti­an Wolf (Ver­dienst­vol­le Lei­stun­gen in der Bereit­schafts­lei­tung, bei der Auf­stel­lung des Lei­tungs­teams sowie für sei­ne enga­gier­te Mit­ar­beit im Kri­sen­stab wäh­rend der Corona-Pandemie)

Mar­kus Krü­ger (her­vor­ra­gen­den Lei­stun­gen im Lager des Kata­stro­phen­schut­zes wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie sowie für sein dau­er­haf­tes Enga­ge­ment im Mate­ri­al­la­ger der Bereit­schaft zu verleihen)

Wäh­rend des gemein­sa­men Abend­essens konn­ten die Gäste der Fei­er dann das Jahr mit einer umfang­rei­che Dia­show Revue pas­sie­ren las­sen, die mit Fotos aller beson­de­ren Ereig­nis­se des Jah­res 2023 die Viel­falt und Inten­si­tät des ehren­amt­li­chen Enga­ge­ments der Bereit­schaft Forch­heim wider­spie­gel­te. Die Weih­nachts­fei­er der Bereit­schaft Forch­heim war damit nicht nur ein fest­li­cher Abschluss des Jah­res, son­dern auch eine Gele­gen­heit, das gemein­sa­me Wir­ken zu wür­di­gen und die Ver­bun­den­heit inner­halb der Gemein­schaft zu stärken.