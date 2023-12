Inmit­ten der fest­li­chen Weih­nachts­zeit fand am Hei­li­gen Abend die tra­di­tio­nel­le Christ­ves­per der Kir­chen­ver­wal­tung St. Moritz in der male­ri­schen Wall­fahrts­kir­che St. Moritz bei Ort­spitz statt. Trotz des Feh­lens eines Prie­sters war das gut gefüll­te Kirch­lein Zeu­ge einer besinn­li­chen Fei­er­lich­keit, die den Glau­ben und die Ver­bin­dung zu Gott auf ganz beson­de­re Wei­se belebte.

Die roman­ti­sche Atmo­sphä­re des Kirch­leins zog erneut zahl­rei­che Besu­cher an, die fern­ab von den letz­ten Erle­di­gun­gen und dem Stress des 24. Dezem­bers einen Moment der Ein­kehr such­ten. Die klei­ne Wall­fahrts­kir­che bot dabei die idea­le Umge­bung für Ruhe und Abge­schie­den­heit, fern­ab des hek­ti­schen Trei­bens des Alltags.

Im weih­nacht­li­chen Ker­zen­glanz, der das Rund der Kir­che erhell­te, ent­führ­ten Otto Har­rer an der Zither und Susan­ne Heid an der Orgel die Besu­cher in eine Welt besinn­li­cher Weih­nachts­wei­sen. Die har­mo­ni­sche Zusam­men­stel­lung der musi­ka­li­schen Dar­bie­tun­gen trug dazu bei, die Anwe­sen­den auf den bevor­ste­hen­den Hei­li­gen Abend einzustimmen.

Besinn­li­che Weih­nachts­lie­der, vor­ge­tra­gen mit Lei­den­schaft und Hin­ga­be, ent­führ­ten die Besu­cher in eine fest­li­che Atmo­sphä­re und ver­brei­te­ten eine sen­ti­men­ta­le Stim­mung, die die wah­re Bedeu­tung des Weih­nachts­fe­stes hervorhob.

Am Ende der Fei­er dank­te Kir­chen­pfle­ger Rein­hard Weber den zahl­rei­chen Besu­chern für ihr Kom­men und den Künst­lern für die musi­ka­li­sche Umrah­mung der Christ­ves­per. Die­se fest­li­che Ver­an­stal­tung erwies sich ein­mal mehr als ein wert­vol­ler Ort der inne­ren Ein­kehr und der gemein­sa­men Besin­nung auf den eigent­li­chen Sinn des Weihnachtsfestes.