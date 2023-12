Ich berich­te vom Info­Treff Dezem­ber des VCD Kreis­grup­pe Forch­heim. Der VCD, der Ver­kehrs­club Deutsch­land ist der Ver­kehrs­club für Umwelt­be­wuss­te. (Umwelt­scho­nen­de) „Mobi­li­tät für Men­schen“ ist das Motto.

Der VCD tritt des­halb dafür ein, ins­be­son­de­re das “Zu-Fuß-Gehen“,das Rad­fah­ren sowie Bus- und Bahn­ver­kehr zu för­dern. Dies bedeu­tet auch, dass über­all dort, wo es nicht mög­lich ist, allen Ver­kehrs­teil­neh­mern eige­ne, genü­gend brei­te eige­ne Ver­kehrs­flä­chen anzu­bie­ten (getrenn­te Rad­und Fuß­we­ge ent­lang der Stra­ßen) auf ein Mit­ein­an­der des moto­ri­sier­ten Ver­kehrs mit Rad­fah­rern und Fuß­gän­gern hin­ge­wirkt wer­den muss.

Das ist ins­be­son­de­re inner­halb von Städ­ten und Gemein­den so: Nahe­zu nir­gends gibt es genü­gend Platz für genü­gend brei­te Rad- (und davon getrenn­te Fuß-)wege ent­lang der Stra­ßen. Des­we­gen ist es inner­halb der Gemein­den ganz häu­fig drin­gend, auch als Auto­fah­rer lang­sa­mer als 50 km/​h zu fahren.

Die Dis­kus­si­on bei der Ver­an­stal­tung wur­de initia­tiert durch die kürz­li­che Ent­schei­dung des Bun­des­rats (unter täti­ger Mit­hil­fe des Frei­staats Bay­ern), eine Geset­zes­än­de­rung „zu kip­pen“, mit der die Kom­mu­nen erwei­ter­te Mög­lich­kei­ten bekom­men soll­ten, Geschwin­dig­keits­be­gren­zun­gen inner­halb des Gemein­de­ge­biets anzuordnen.

Die Anwe­sen­den rie­fen des­halb alle Gemein­den im Land­kreis Forch­heim (und auch den Land­kreis sel­ber) auf, der Initia­ti­ve „Lebens­wer­te Städ­te und Gemein­den“ bei­zu­tre­ten, der inzwi­schen schon mehr als 1.000 Gemein­den ange­hö­ri­gen. Das Ziel der Initia­ti­ve ist die Selbst­be­stim­mung der Gemein­den, ins­be­son­de­re im Ver­kehrs­sek­tor, zu bekommen.

Bespro­chen wur­de auch die Mobi­li­täts­pla­nung des Land­krei­ses Forch­heim, die bereits zuvor vom Mobi­li­täts­pla­ner und Rad­ver­kehrs­pla­ner des Land­krei­ses vor­ge­stellt wor­den war. Die Grund­zü­ge der Pla­nung begrüßt der VCD. Eine umfas­sen­de Stel­lung­nah­me wur­de aus­ge­ar­bei­tet und dem Land­rats­amt zur Ver­fü­gung gestellt.

Des Wei­te­ren kamen eine Rei­he von Forch­hei­mer Ver­kehrs­pro­ble­men zur Spra­che, oft im Zusam­men­hang mit dem Rad­ver­kehr. Die­se sol­len beim näch­sten VCD-Info­Treff am 31. Janu­ar 2024 ein­ge­hend bespro­chen wer­den, da für die­sen Ter­min der Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­te der Stadt Forch­heim, Herr Tobi­as Wil­helm, sei­ne Teil­nah­me zuge­sagt hat.

Brei­ten Raum nahm auch die Dis­kus­si­on dar­über ein, dass inner­halb der Gemein­den (ins­be­son­de­re auch in der Stadt Forch­heim) die Stär­kung des Fuß­gän­ger­ver­kehrs auch eine Stär­kung der Attrak­ti­vi­tät der Innen­stadt bedeu­te. Vom Park­such­ver­kehr kön­ne nie­mand leben. Bes­se­re Erreich­bar­keit der Innen­stadt für Fuß­gän­ger, Rad­fah­rer und Bus­be­nut­zer wür­de eine Bele­bung dere Innen­stadt bedeu­ten. Des­halb sei es unver­ständ­lich, dass in den letz­ten Jah­ren weder von der Stadt Forch­heim, noch von den Mehr­heits­frak­tio­nen im Stadt­rat irgend­wel­che Initia­ti­ven in die­se Rich­tung bekannt gewor­den seien.

Denk­bar für die Anwe­sen­den waren z. B. (zeit­lich begrenz­te) Ver­kehrs­expe­ri­men­te, wie eine voll­stän­di­ge Ein­bahn­re­ge­lung in der Horn­schuch­al­lee, eine Durch­fahrt am Para­de­platz nur für Bus­se oder Ähnliches.

In der nähe­ren Zukunft sol­len kon­kre­te Vor­schlä­ge erar­bei­tet wer­den, wie die Attrak­ti­vi­tät der Gemein­den (ins­be­son­de­re auch der Stadt Forch­heim) gestärkt wer­den kann (nicht nur für Fuß­gän­ger, Rad­fah­rer, ÖPNV-Benut­zer). Vor­schlä­ge jeder­zeit unter vcd@hoernlein‑r.de oder beim näch­sten VCD-InfoTreff.

Die­ser fin­det regel­mä­ßig am letz­ten Mitt­woch eines jeden Monats statt, das näch­ste Mal also am Mitt­woch, 31.01.2024, um 19.00 Uhr, vir­tu­ell unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff. Ger­ne orga­ni­sie­ren wir auch einen per­sön­li­chen Treff (Hybrid-Ver­an­stal­tung), benö­ti­gen dazu aber eine bin­den­de Zusa­ge bis 10.01.202024!

Sie, Ihre Freun­de und Bekann­ten sind dazu herz­lich eingeladen

Mit freund­li­chen Grüßen

Rolf Hörn­lein für VCD Kreis­grup­pe Forchheim