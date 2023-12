Fran­ken­der­by in der Ober­fran­ken­hal­le: Zum 14. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga emp­fängt der BBC Bay­reuth am 26. Dezem­ber 2023 den Nürn­berg Fal­cons BC aus der nahen Fran­ken­me­tro­po­le. Im zwei­ten Spiel des Heim­spiel-Dop­pel­packs will das Team von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic sei­nen Fans und sich selbst zwei Punk­te unter den Weih­nachts­baum legen.

An den Fei­er­ta­gen will der BBC die Ober­fran­ken­hal­le mit einer über­zeu­gen­den Lei­stung gegen den Nach­barn aus Nürn­berg wie­der zum Beben brin­gen. Head Coach Mla­den Dri­jen­cic sieht sein Team auf einem guten Weg zu den näch­sten Punk­ten: „Wir wol­len bes­ser wer­den“, kün­dig­te er unlängst nach dem über­zeu­gen­den Sieg gegen Gie­ßen an. Die­se Ent­wick­lung im jun­gen BBC-Team sol­len nun die Fal­cons zu spü­ren bekommen.

Für den lang­jäh­ri­gen Bay­reu­ther Auf­bau­spie­ler Basti­an Dor­eth wird das Spiel sei­ner Fal­cons eine Rück­kehr in sei­ne zwei­te Hei­mat. BBC-Geschäfts­füh­rer Fried­rich Har­tung blickt dem Wie­der­se­hen mit Dor­eth gespannt ent­ge­gen. „Basti ist ein groß­ar­ti­ger Spie­ler und Mensch, der den Bay­reu­ther Bas­ket­ball über vie­le Jah­re geprägt hat. Ich freue mich auf ein Wie­der­se­hen in der Oberfrankenhalle.“

Spiel­be­ginn des Fran­ken­der­bys am zwei­ten Weih­nachts­fei­er­tag ist um 19 Uhr.