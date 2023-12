Die BRO­SE ARE­NA dürf­te wie­der ein­mal aus­ver­kauft sein, wenn unmit­tel­bar nach den Weih­nachts­fei­er­ta­gen das 40. Fran­ken­der­by zwi­schen den Bam­berg Bas­kets und den Würz­burg Bas­kets auf dem Spiel­plan in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga steht. Nur noch ein­zel­ne Rest­kar­ten sind ver­füg­bar für das von LVM Ver­si­che­run­gen prä­sen­tier­te Der­by der Ober- mit den Unter­fran­ken. Tip-Off am Mitt­woch ist um 20:00 Uhr. Das Spiel wird in gewohn­ter Art und Wei­se live bei Dyn zu sehen sein.

Wäh­rend es die Mann­schaft von Head Coach Oren Amiel am letz­ten Spiel­tag im Gast­spiel beim Auf­stei­ger in Tübin­gen lei­der nicht schaff­te, ihre Bilanz aus­zu­glei­chen, konn­ten die Würz­bur­ger ihre aktu­el­le Sie­ges­se­rie wei­ter aus­bau­en und kom­men als Tabel­len­fünf­ter nach Bamberg.