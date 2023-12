Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fahr­rad­dieb­stahl

COBURG. In der Zeit von 21.15 Uhr bis 21.45 Uhr am Hei­li­gen Abend, wur­de in der Fuß­gän­ger­zo­ne im Unte­ren Bür­g­laß ein Fahr­rad ent­wen­det. Das Rad war mit einem Schloss am Fahr­rad­stän­der gesi­chert. Es han­delt sich um ein schwarz-grü­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Cor­ra­tec. Das Fahr­rad hat einen Zeit­wert von etwa 1000 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Nach Über­schlag – Pkw-Fah­rer verstorben

GRUB AM FORST / BAB A 73. Aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che kam am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 15.00 Uhr ein auf der A 73 in Rich­tung Nor­den fah­ren­der Auto­fah­rer zwi­schen den Anschluss­stel­len Ebers­dorf b. Coburg und Röden­tal kurz vor dem Park­platz Cobur­ger Forst von der Fahr­bahn ab.

Der 88-jäh­ri­ge Pkw-Len­ker über­fuhr das Ban­kett und geriet anschlie­ßend auf eine neben der Fahr­bahn lie­gen­de Böschung. In Fol­ge über­schlug sich der Mer­ce­des und blieb auf dem Dach lie­gen. Die ver­stän­dig­te Feu­er­wehr barg den ein­ge­klemm­ten Mann. Wenig spä­ter ver­starb der Ver­un­fall­te vor Ort.

Ins­ge­samt ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 10.000 Euro.

Die Cobur­ger Ver­kehrs­po­li­zei ermit­telt zu dem Unfall­ge­sche­hen. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 zu melden.