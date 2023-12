Bro­schü­re „Über­nach­ten & Genie­ßen“ 2024

Das neue Unter­kunfts- und Gastro­no­mie­ver­zeich­nis 2024 für die Stadt Coburg ist druck­frisch erschie­nen. Die 24-sei­ti­ge Bro­schü­re prä­sen­tiert alle bis­he­ri­gen sowie neu­en Hotels, Gast­hö­fe, Feri­en­zim­mer, Feri­en­woh­nun­gen und Feri­en­häu­ser sowie Wohn­mo­bil­stell­plät­ze im Stadt­ge­biet, die im Online-Unter­kunfts­por­tal der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig und Coburg Mar­ke­ting geli­stet sind. Sie rich­tet sich an Pri­vat- und Geschäfts­leu­te, Ein­zel­rei­sen­de und Reisegruppen.

Dar­über hin­aus beinhal­tet die Bro­schü­re eine Über­sicht der viel­fäl­ti­gen Gastro­no­mie­be­trie­be im Stadt­ge­biet – sor­tiert nach Küchen­art – und lässt Coburgs viel­fäl­ti­ge Gastro-Sze­ne erken­nen. Auf­ge­führt sind neben Bistros und Restau­rants in der Innen­stadt auch Cafés und Eis-Cafés.

Ein bei­spiel­haf­ter Urlaubs­tag in Coburg, der Über­nach­tungs- und Tages­gä­sten als Anre­gung die­nen könn­te, fin­det sich eben­falls im neu­en Unter­kunfts- und Gastronomieverzeichnis.

Die Bro­schü­re „Über­nach­ten & Genie­ßen 2024“ sowie wei­te­re neue Pro­spek­te wie der SambaFly­er 2024 sind in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Rück­ert­stra­ße 3 erhält­lich. Auf Wunsch wer­den die Pro­spek­te kosten­frei nach Hau­se geschickt. In Kür­ze kön­nen sie auch über die Web­sei­te von Coburg Mar­ke­ting als PDF her­un­ter­ge­la­den wer­den: coburg​mar​ke​ting​.de/​i​n​f​o​r​m​i​e​r​e​n​/​p​r​o​s​p​e​k​t​e​-​d​o​w​n​l​o​ads.

Kon­takt: Coburg Mar­ke­ting, Herrn­gas­se 4, 96450 Coburg, 09561 89–8000, marketing@​coburg.​de, coburg​mar​ke​ting​.de