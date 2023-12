Preis­ge­krön­te, inter­na­tio­na­le Spit­zen-Arti­sten und aus­ge­zeich­ne­te Tier­dres­su­ren sind die Stars der Top-Show für die gan­ze Familie

NÜRN­BERG. „Barnum’s gro­ßer Nürn­ber­ger Weih­nachts­cir­cus – Das Ori­gi­nal in Fran­ken“ fei­ert in die­sem Jahr sein fünf­jäh­ri­ges Jubi­lä­um in Nürn­berg. Daher gibt’s an die­sem Weih­nachts­fest von Frei­tag, 15. Dezem­ber 2023, bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 7. Janu­ar 2024, auf dem Platz an der Erlan­ger Stra­ße 150 unter dem Mot­to „The Grea­test Show“ ein ganz beson­de­res Welt­klas­se-Pro­gramm mit inter­na­tio­na­len Star-Arti­sten, Clowns und vie­len Tie­ren. Sen­sa­ti­ons­ar­ti­stik auf dem U.S.-Todesrad, preis­ge­krön­te Balan­ce-Akte in sie­ben Meter Höhe auf dem Hoch­seil sowie ris­kan­te Stunts in der „Glo­be of death“-genannten Motor­rad-Stahl­ku­gel gehö­ren zu den Höhe­punk­ten der rund 140-minü­ti­gen Show im 1.000 Per­so­nen fas­sen­den, mol­lig warm beheiz­ten Circus-Zelt-Palast.

„Für unser gro­ßes Jubi­lä­um in die­sem Jahr haben wir kei­ne Kosten und Mühen gescheut und preis­ge­krön­te Arti­sten aus Chi­le, Mexi­ko, Marok­ko, Por­tu­gal, der Schweiz, vom Staats­cir­cus der Ukrai­ne, Usbe­ki­stan sowie aus Kenia enga­giert“, berich­tet Weih­nachts­cir­cus-Direk­tor Mar­kus Kai­ser und ver­spricht: „Da ist für jede Alters­grup­pe etwas dabei – vom vier­jäh­ri­gen Klein­kind bis zur 80-jäh­ri­gen Groß­mutter!“ So habe man auch in die­sem Jahr wie­der ein beson­de­res Augen­merk auf eine fami­li­en­ge­rech­te Show in der Weih­nachts­zeit gelegt. „Weih­nach­ten ist ja das Fest der Fami­lie und wir haben eine wun­der­schö­ne Show für die gesam­te Fami­lie zusammengestellt.“

Clown Chic­co aus der Schweiz plant einen Anschlag auf die Lachmuskeln

Vor allem die Kin­der­her­zen wer­den höher­schla­gen, wenn Juni­or­chef Miguel Kai­ser zeigt, was sei­ne Pony-Ras­sel­ban­de alles gelernt hat. Eben­falls drol­lig anzu­se­hen sind die tie­ri­schen Freun­de von Miss Leo­no­ra vom Staats­cir­cus der Ukrai­ne, die eine in ihrer Art ein­ma­li­ge Hun­de­show erst­mals in Deutsch­land prä­sen­tiert. Auch Clown Chic­co aus der Schweiz prä­sen­tiert sich beson­ders fami­li­en­ge­recht und plant in jeder Show einen Angriff auf die Lachmuskeln.

Spek­ta­ku­lä­re Arti­stik auf und im U.S.-Todesrad sowie Motor­rad-Stunts in der Stahlkugel

Spek­ta­ku­lär wird es in der Manè­ge mit dem Duo Perez aus Por­tu­gal. Die bei­den Voll­blut-Arti­sten zei­gen wag­hal­si­ge Sprün­ge im und auf dem U.S.-Todesrad und las­sen dabei den Atem des Publi­kums stocken – alles natür­lich ganz ohne Siche­rung. Glei­ches gilt für das die Perez-Riders aus Chi­le und Marok­ko, die mit spek­ta­ku­lä­ren Stunts in der Motor­rad­ku­gel – einem Stahl­ko­loss mit sechs Metern Durch­mes­ser, zu begei­stern wis­sen. „Die sind ein­fach nur wahn­sin­nig. Die fah­ren sogar kopf­über auf ihren Motor­rä­dern durch die im Fach­jar­gon ‚Glo­be of death‘ genann­te Motor­rad­ku­gel“, so Cir­cus­di­rek­tor Kaiser.

Mon­te-Car­lo-Festi­val-Preis­trä­ger aus Usbe­ki­stan auf dem Hochseil

Doch damit nicht genug: „Wir sind ganz beson­ders stolz, dass wir die Hoch­seil-Sen­sa­ti­ons­num­mer der Trup­pe Tash­ken­baev aus Usbe­ki­stan in die­sem Win­ter für unser Pro­gramm in Nürn­berg gewin­nen konn­ten. Die sind vor eini­gen Jah­ren sogar mit einem der begehr­ten Cir­cus-Oscars, dem Sil­ber­nen Clown vom inter­na­tio­na­len Cir­cus­fe­sti­val von Mon­te Car­lo, aus­ge­zeich­net wor­den“, schwärmt der aus der bekann­ten Cir­cus- und Schau­stel­ler­fa­mi­lie Kai­ser stam­men­de Direk­tor. „Was die zei­gen ist ein­fach nur Weltklasse.“

Kenia­ni­sche Akro­ba­ten jon­glie­ren Künst­ler mit den Füßen



Men­schen mit den Füßen zu jon­glie­ren: die­se ein­zig­ar­ti­ge Kunst wird im Cir­cus-Latein „Ira­ki­sche Spie­le“ genannt und vom aus Ost­afri­ka stam­men­den Duo Kenia in Per­fek­ti­on beherrscht. Und Jon­gla­ge mit den Hän­den gibt es die­ses Jahr gleich zwei­mal bei

Barnum’s gro­ßem Nürn­ber­ger Weih­nachts­cir­cus zu erle­ben. Und zwar ein­mal Miguel mit einer gekonn­ten Tem­po-Jon­gla­ge, die bereits vor fünf Jah­ren auf dem Arti­sten-Nach­wuchs­fe­sti­val in Wies­ba­den aus­ge­zeich­net wor­den ist, und zum ande­ren Maxi­ma, eine Künst­le­rin aus der Ukrai­ne, die in zehn Meter Höhe mit ihrer Jon­gla­ge zu begei­stern weiß.

Exo­ti­sche Tie­re und edle Rassepferde

Zu einem ech­ten Cir­cus gehö­ren natür­lich auch Tie­re. Feu­ri­ge Ara­ber­heng­ste und edle hol­län­di­sche Frie­sen ver­eint Direk­tor Mar­kus Kai­ser in einer ein­zig­ar­ti­gen Dres­sur­dar­bie­tung gemein­sam in der Manè­ge. Und Julia­no Alva­rez zeigt sein Kön­nen als Mei­ster-Tier­leh­rer, wenn er mon­go­li­sche Step­pen­ka­me­le, Dro­me­da­re sowie exo­ti­sche Rin­der­ras­sen mit rie­si­gen Hör­nern im Cir­cus­rund präsentiert.

Apro­pos Tie­re: Davon bringt Barnum’s gro­ßer Nürn­ber­ger Weih­nachts­cir­cus gleich mehr als 60 mit in die Fran­ken­me­tro­po­le – dar­un­ter ver­schie­de­ne Kamel­ar­ten, Zebras, süd­ame­ri­ka­ni­sche Lamas, exo­ti­sche Rin­der, afri­ka­ni­sche Anti­lo­pen, edle Ras­se­pfer­de und Ponys sowie einen Strei­chel­zoo. „An jedem Gast­spiel­ort wird unse­re Tier­hal­tung vom zustän­di­gen Amts­tier­arzt kon­trol­liert. Wir haben aus­schließ­lich posi­ti­ve Beur­tei­lun­gen durch die Tier­ex­per­ten für unse­re Tier­hal­tung erhal­ten. Alle Besu­cher kön­nen sich wäh­rend der Vor­stel­lungs­pau­se in unse­rem rol­len­den Zoo selbst davon über­zeu­gen“, erklärt Mar­kus Kai­ser stolz.

Live-Gesang und Weihnachtsmarkt

Abge­run­det wird das Mane­gen-Spek­ta­kel 2023/2024 mit Live-Gesang und einem auf­wen­di­gen weih­nacht­li­chen Ambi­en­te. „Vor und nach unse­ren Vor­stel­lun­gen sowie in der Pau­se kön­nen unse­re Gäste unse­ren lie­be­voll deko­rier­ten Weih­nachts­markt mit aller­lei Lecke­rei­en besu­chen“, ergänzt der Cir­cus­mann in 7. Gene­ra­ti­on abschließend.

Die Gast­spiel­da­ten:

- „Barnum’s gro­ßer Nürn­ber­ger Weih­nachts­cir­cus – Das Ori­gi­nal in Fran­ken“ gastiert von Frei­tag, 15. Dezem­ber 2023, bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 7. Janu­ar 2024, auf dem Platz an der Erlan­ger Stra­ße 150 in Nürn­berg (Stra­ßen­bahn­li­nie 4 sowie die Bus­li­ni­en 31 und 99).

- Die Pre­miè­re fin­det am Frei­tag, 15. Dezem­ber 2023, um 19.30 Uhr statt. Danach begin­nen die Vor­stel­lun­gen mon­tags, diens­tags, mitt­wochs und sonn­tags jeweils um 15 Uhr; don­ners­tags, frei­tags und sams­tags gibt es jeweils zwei Auf­füh­run­gen – und zwar um 15 Uhr und um 19.30 Uhr.

- Mitt­wochs und don­ners­tags sind immer die gro­ßen Fami­li­en­ta­ge. Dann zah­len Erwach­se­ne nur die ermä­ßig­ten Ein­tritts­prei­se für Kinder.

- Und am Mon­tag, 1. Janu­ar 2024, ist der gro­ße Kin­der­tag. Dann zah­len die Kin­der nur 5 Euro Ein­tritt pro Per­son auf allen Plätzen.

- Die Cir­cus­kas­se ist ab Frei­tag, 8. Dezem­ber 2023, täg­lich von 10 bis 12 Uhr sowie eine Stun­de vor Beginn jeder Vor­stel­lung geöffnet.

- Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt’s auch im Inter­net unter www​.cir​cus​-bar​num​.de

sowie auf Face­book unter www​.face​book​.com/​c​i​r​c​u​s​b​a​r​num. Wei­te­re Infos gibt’s auch bei unse­rer Cir­cus-Hot­line unter 0157 / 546 51720.