Der Stadt­rat hat kürz­lich den Haus­halt für das kom­men­de Jahr beschlos­sen. Ins­ge­samt umfasst das Finanz­pa­ket gut 400 Mil­lio­nen Euro. Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Auf Nach­fra­ge hat uns die Ver­wal­tung mit­ge­teilt, dass im Haus­halt mit 7.000 Euro wie­der Geld für die Sport­ler­eh­rung vor­ge­se­hen ist. Das neh­men wir mit Freu­de zur Kennt­nis, nach­dem die belieb­te Ehrung heu­er ja aus­ge­fal­len ist wegen feh­len­der Gel­der. So in etwa jeden­falls, denn wir haben ja auf unse­re Anfra­ge aus dem Rat­haus im Som­mer unter­schied­li­che Aus­sa­gen gehört. Daher freut es uns umso mehr, dass im näch­sten Jahr die belieb­te Ehrung wie­der statt­fin­det. Ich bedan­ke im Namen des Stadt­ver­ban­des daher bei Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, bei Grü­nes Bam­berg, der SPD, der CSU, Bam­bergs unab­hän­gi­ge Bür­ger sowie Karin Ein­wag und Clau­dia John. Sie hat­ten sich ja auf unse­re Anfra­ge im Som­mer gemel­det und die Unter­stüt­zung in die­ser Sache zuge­sagt. Das ist ein Bekennt­nis zum Sport. Die­ser ist wohl dem Bam­ber­ger Bür­ger Block, Bam­ber­ger Mit­te, Volt, ÖDP, AfD, FDP, Die Par­tei und Die Lin­ke nicht so wich­tig. Zumin­dest haben sie nicht reagiert auf unse­re Nach­fra­ge. Viel­leicht wird man­cher aus die­sem Kreis dem Haus­halt zuge­stimmt haben. Aber ihre Ein­stel­lung zum Sport ken­nen wir ja bis heu­te nicht. Seis drum. Dafür haben sich ande­re gemel­det, wofür wir sehr dank­bar sind.“

Neben dem Geld für die Sport­ler­eh­rung, so Reich­mann wei­ter, sind im Haus­halt unter ande­rem für vor­ge­se­he­ne Unter­halts­maß­nah­men an Sport­stät­ten 40.000 Euro als Inve­sti­ti­ons­ko­sten­zu­schüs­se für ver­eins­ei­ge­ne Sport­stät­ten und 175.000 Euro für die Rasen­platz­pfle­ge ein­ge­plant. Wolf­gang Reich­mann: „Im Arbeits­pro­gramm Sport ist unter ande­rem der Beginn der Sanie­rung des Fuch­s­park­sta­di­ons vor­ge­se­hen. All das hat uns das Amt für Bil­dung, Schu­len und Sport auf unse­re Anfra­ge mit­ge­teilt. Was man­che poli­ti­sche Krei­se nicht hin­be­kom­men, näm­lich auf Anfra­gen zu ant­wor­ten, das klappt dafür umso zuver­läs­si­ger aus der Ver­wal­tung. Herz­li­chen Dank an die­ser Stel­le.“ Die fina­le Ent­schei­dung über den Haus­halt trifft jetzt die zustän­di­ge Auf­sichts­be­hör­de der Stadt Bam­berg. Das ist die Regie­rung von Ober­fran­ken in Bay­reuth, „die das Finanz­pa­ket noch geneh­mi­gen muss“, erläu­tert Wolf­gang Reich­mann abschließend.

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de