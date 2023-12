Forchheim/​Buckenhofen (ha): Im Forch­hei­mer Stadt­teil Bucken­ho­fen gastiert noch bis 07. Janu­ar der bekann­te Cir­cus Renz auf der Frei­flä­che gleich neben dem Sport­ge­län­de des SV Bucken­ho­fen. Bereits in der 4. Auf­la­ge prä­sen­tiert das renom­mier­te Zir­kus­un­ter­neh­men unter dem Mot­to „Won­derful Christ­mas Cir­cus“ einen bun­ten Weihnachts-Zirkus-Mix.

Forch­heim hat sei­nen eige­nen Weih­nachts-Zir­kus: In der vier­ten Auf­la­ge fin­det noch bis 07. Janu­ar das bun­te Weih­nachts­zir­kus-Spek­ta­kel täg­lich um 15.00 Uhr (Aus­nah­me an Sil­ve­ster um 14.00 Uhr) statt. Auch dies­mal bleibt – als Wie­der­erken­nungs­ef­fekt – das Intro gleich: Das klei­ne Marie­chen wacht in der Nacht auf und über­rascht den Niko­laus, als er gera­de die Geschen­ke unter den Weih­nachts­baum legt. Einen Wunsch hat sie aber dann doch noch an den Weih­nachts­mann. Sie wünscht sich in eine ande­re Welt ein­zu­tau­chen, in eine bun­te Zir­kus­welt mit vie­len Arti­sten und Tie­ren. Nichts leich­ter als das: Was das Zir­kus­pu­bli­kum in der vier­ten Auf­la­ge des Weih­nachts­zir­kus erwar­tet, kann sich wahr­lich sehen und auch hören las­sen. Egal ob Lia am Ver­ti­kal­seil, John am Tra­pez, oder einer der ande­ren Luft­akro­ba­tin­nen und Luft­akro­ba­ten; sie alle prä­sen­tie­ren atem­be­rau­ben­de Akro­ba­tik-Ein­la­gen hoch unter Zirkuskuppel.

Tier­dres­su­ren von und mit Adria­no Renz

Die Tier­dres­su­ren wur­den alle­samt von Adria­no Renz prä­sen­tiert; egal ob die etwas unge­stüm wir­ken­den Kame­le oder die anmu­ti­gen Pfer­de, der die Tie­re alle­samt kennt, wie kein ande­rer in der Zir­kus­fa­mi­lie. Auf dem Draht­seil zeigt Miss Sahra, dass sie mehr als nur einen guten Gleich­ge­wichts­sinn hat. Eine rich­tig „hei­ße Num­mer“ zeigt Gio­van­ni Renz, der als Feu­er­schlucker und ‑spucker den Zirkusbesuchern

noch­mal kräf­tig ein­heiz­te. Jes­si­ca, Ali­sha und San­dy lie­ßen bei einer „Hula-Hoop-Num­mer“ die Rei­fen kräf­tig krei­sen. Clowns haben es meist schwer das Publi­kum nicht nur gut zu unter­hal­ten, son­dern auch zum Lachen zu brin­gen. Clown Luck­as schafft dies aber auf ein­drucks­vol­le Art und Wei­se. Selbst­re­dend wird natür­lich auch das Publi­kum mit von Luck­as ein­be­zo­gen, was selbst den letz­ten Zir­kus­be­su­chern ein schel­mi­sches und scha­den­vol­les Grin­sen „ins Gesicht zauberte“.

Zir­kus­nach­wuchs zeigt Bestleistungen

Auf sei­nen Zir­kus­nach­wuchs kann der Cir­cus Renz stolz sein, denn auch Lean­dro Renz bewies auf der wack­li­gen Rol­le – mit einem Auf­bau von drei Skate­boards – einen wag­hal­si­gen Balan­ce-Akt. So ganz neben­bei ist der Young­ster auch noch im einen oder ande­ren Pro­gramm­punkt zu sehen, wie bei­spiels­wei­se am Las­so. Der Höhe­punkt in dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­pro­gramm ist unum­wun­den Seba­sti­an, der auf dem Todes­rad eine wag­hal­si­ge und hals­bre­che­ri­sche Zir­kus­num­mer zeig­te, bei dem so man­chem Zir­kus­be­su­cher der Atem stock­te und für die er tosen­den Applaus bekam. Apro­pos Bei­fall: Davon gab es jede Men­ge, denn der Zir­kus­fa­mi­lie ist es ein­mal mehr gelun­gen ein hoch­wer­ti­ges und kurz­wei­li­ges rund zwei­stün­di­ges Zir­kus­pro­gramm auf die Bei­ne zu stel­len und die Magie von Weih­nach­ten und Zir­kus mit­ein­an­der zu verbinden.

Wer beim Zir­kus­be­such ein biss­chen Geld­spa­ren möch­te; auf­ge­passt: Don­ners­tag ist gro­ßer Kin­der­tag. Da kostet der Ein­tritt auf allen Plät­zen 10 Euro. Sonn­tag ist Fami­li­en­tag. Eltern zah­len hier Kin­der­prei­se. Die Zelt­la­gen sind gut beheizt. Tickets gibt es unter 0174/1609584. Und nun wünscht der Wie­sent­bo­te nicht nur allen Lesern fro­he Weih­nach­ten, son­dern auch einen schö­nen Zir­kus, mit Schnee, denn den gibt es tat­säch­lich mit­ten im Zir­kus­zelt, wenn auch nur künstlich.

Alex­an­der Hitschfel