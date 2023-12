Gut​schein​buch​.de prä­sen­tiert den Schlem­mer­block in der Jubi­lä­ums­edi­ti­on. Deutsch­lands erfolg­reich­stes Gut­schein­buch glänzt auch in die­ser beson­de­ren Auf­la­ge mit 2:1‑Angeboten aus Gastro­no­mie- und Frei­zeit. Die neu­en Schlem­mer­blöcke sind ab Erschei­nen bis zum 01.12.2024 gül­tig und ent­hal­ten Gut­schei­ne aus den Spar­ten Gastro­no­mie, Frei­zeit und Well­ness. Wie gewohnt rich­ten sich die Ange­bo­te an Freun­de und Paa­re, berück­sich­ti­gen aber auch Sin­gles und größere

Grup­pen. „Die barocke Plan­stadt Erlan­gen liegt zwi­schen der Frän­ki­schen Schweiz und dem Karp­fen­land Aisch­grund. Auch die Königs­stadt Forch­heim kann mit sei­nen vie­len Fach­werk­häu­sern auf eine mehr als 1200 Jah­re alte Geschich­te zurück­blicken“, so Niko­la­os Vou­kel­a­tos, Team­lei­ter Ver­triebs­au­ßen­dienst der VMG, Ver­triebs-Mar­ke­ting-Gesell­schaft mbh.

Immer bereit für Neu­es: Der Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block für Erlangen/​Forchheim & Umgebung

Die High­lights aus Erlangen/​Forchheim & Umge­bung sind in der Jubi­lä­ums­auf­la­ge 2024 u.a.:

• Restau­rant zur Wied in Erlangen

• Cuci­na di Napo­li in Erlangen

• Das Zen in Erlangen

• Indi­sches Restau­rant Have­li in Forchheim

• Tacos Inc in Erlangen

• Thea­ter Erlangen

• Salz­grot­te in Forchheim

• Holo­gate World Flair in Fürth

Alter­na­tiv ist das Gut​schein​buch​.de auch als Frei­zeit­block erhältlich:

Der Gut​schein​buch​.de Frei­zeit­block ist ein Frei­zeit- und Erleb­nis­füh­rer für Top-Frei­zeit­zie­le in Ihrem Bun­des­land. Egal ob Frei­zeit­park, Kino oder Ther­me – spa­ren Sie ein­fach über­all und genie­ßen Sie Ihre Frei­zeit gemein­sam mit Freun­den oder der gan­zen Familie.

Das erwar­tet Sie im Freizeitblock:

Hand­li­ches Pocket­for­mat: Per­fekt für unterwegs

In über 14 Regio­nen deutsch­land­weit erhältlich

2x erle­ben – 1x zahlen

Exklu­si­ve Ange­bo­te in den Kate­go­rien Frei­zeit- und Spiel­parks, Kino und Thea­ter, Bäder und Well­ness, Zoos und Tier­parks, Fun und Sport, Aus­flü­ge und Fahr­ten sowie Muse­en und Ausstellungen

Über einen QR-Code im Block erhal­ten Sie wei­te­re Infos zu den Anbie­ten­den, kön­nen Bewer­tun­gen ein­se­hen und selbst Bewer­tun­gen abgeben.

Exklu­siv für alle Frei­zeit­block-Besit­zen­den in jedem Block: Ein 20 €-Gut­ha­ben für die Online-Platt­form Mobi​le​-Gut​schei​ne​.de. Hier kön­nen wei­te­re 8.000 Gut­schei­ne, mobil und über Ihre Regi­on hin­aus, in ganz Deutsch­land, ein­ge­löst werden.

So funktioniert‘s:

Die Gut­schei­ne funk­tio­nie­ren nach dem 2:1‑Prinzip, das heißt Sie gehen bei­spiels­wei­se zu zweit in eines der teil­neh­men­den Kinos und erhal­ten dann eine von zwei Ein­tritts­kar­ten gra­tis. Alter­na­tiv gewäh­ren eini­ge Anbie­ten­den eine Gesamt­erspar­nis von min­de­stens 30 €.

Kon­takt | VMG Group (vmg​-group​.de)

Gewinn­spiel: Wir ver­lo­sen ins­ge­samt fünf Schlem­mer- oder Frei­zeit­blöcke. Bit­te E‑Mail an redaktion@​wiesentbote.​de mit dem Betreff: Gut­schein­buch 2024 – Ich will gewin­nen. Bit­te geben Sie im E‑Mail auch Ihre kom­plet­te Adres­se an.